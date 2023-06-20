Фекальный скандал с водопроводом челябинского поселка вылился в уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после проверки КСП Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело о халатности возбуждено после проверки реконструкции системы водоснабжения в поселке Красногорском Челябинской области. Основанием стали материалы проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой региона, сообщил URA.RU 19 июня источник в правоохранительных органах.

«Администрация Красногорского в 2021 году заключила контракт на 54 млн рублей с московской фирмой. В его рамках были построены три артезианских скважины, которые должны были заменить две действующие, вода из которых не соответствовала санитарным требованиям. В итоге старые скважины работают, а новые нет — они неисправны», — рассказал инсайдер.

По его словам, одну из новых скважин пришлось заглушить, еще две забило илом. Предварительно причиной этого считают некачественно выполненные работы. Исправлять их по гарантии подрядчик не стал, и потери бюджета сейчас оцениваются в 16,5 млн рублей.

В Контрольно-счетной палате подтвердили URA.RU факт проведения проверки. В пресс-службе областного управления СК сообщили, что не располагают информацией.

О проведении КСП тематической проверки реконструкции системы водоснабжения в Красногорском стало известно в январе. Этому предшествовал скандал с резким ухудшением качества водопроводной воды, вынудившей полностью переключиться на ее закачку из артезианских скважин. Штатный водозабор на реке Увелька законсервирован с осени 2022 года.