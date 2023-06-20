20 июня 2023

Челябинск вошел в топ-10 по продаже новостроек со скидками

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Челябинск, недвижимость, жилье, водоем, ипотека, академ риверсайд, отражение в воде, стройка, пруд коммунар, новый микрорайон, новостройка, северозапад, калининский район
В Челябинске 78% квартир в новостройках продается по спецпредложениям Фото:

Челябинск оказался на четвертом месте по продаже новостроек по спецпредложениям среди городов РФ. На первичном рынке в городе с дисконтом продается 78% квартир от всех вариантов, сообщается в исследовании «Авито-недвижимость».

«Из 33 городов РФ, участвовавших в исследовании „Авито Недвижимости“, чаще всего квартиры на первичном рынке со спецпредложениями продаются в Рязани, Ижевске, Краснодаре, Челябинске. В Челябинске доля предложений в новостройках по акции составляет 78%», — сообщается в исследовании.

Специалисты отметили, что на данный момент на сервисе «Авито Недвижимость» челябинские застройщики чаще всего предлагают скидки на приобретение квартир. Также для привлечения покупателей девелоперы используют рассрочки на несколько месяцев и ипотеку на льготных условиях.

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Челябинск оказался на четвертом месте по продаже новостроек по спецпредложениям среди городов РФ. На первичном рынке в городе с дисконтом продается 78% квартир от всех вариантов, сообщается в исследовании «Авито-недвижимость». «Из 33 городов РФ, участвовавших в исследовании „Авито Недвижимости“, чаще всего квартиры на первичном рынке со спецпредложениями продаются в Рязани, Ижевске, Краснодаре, Челябинске. В Челябинске доля предложений в новостройках по акции составляет 78%», — сообщается в исследовании. Специалисты отметили, что на данный момент на сервисе «Авито Недвижимость» челябинские застройщики чаще всего предлагают скидки на приобретение квартир. Также для привлечения покупателей девелоперы используют рассрочки на несколько месяцев и ипотеку на льготных условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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