Челябинск вошел в топ-10 по продаже новостроек со скидками

21 июня 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

В Челябинске 78% квартир в новостройках продается по спецпредложениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск оказался на четвертом месте по продаже новостроек по спецпредложениям среди городов РФ. На первичном рынке в городе с дисконтом продается 78% квартир от всех вариантов, сообщается в исследовании «Авито-недвижимость». «Из 33 городов РФ, участвовавших в исследовании „Авито Недвижимости“, чаще всего квартиры на первичном рынке со спецпредложениями продаются в Рязани, Ижевске, Краснодаре, Челябинске. В Челябинске доля предложений в новостройках по акции составляет 78%», — сообщается в исследовании. Специалисты отметили, что на данный момент на сервисе «Авито Недвижимость» челябинские застройщики чаще всего предлагают скидки на приобретение квартир. Также для привлечения покупателей девелоперы используют рассрочки на несколько месяцев и ипотеку на льготных условиях.

Челябинск оказался на четвертом месте по продаже новостроек по спецпредложениям среди городов РФ. На первичном рынке в городе с дисконтом продается 78% квартир от всех вариантов, сообщается в исследовании «Авито-недвижимость». «Из 33 городов РФ, участвовавших в исследовании „Авито Недвижимости“, чаще всего квартиры на первичном рынке со спецпредложениями продаются в Рязани, Ижевске, Краснодаре, Челябинске. В Челябинске доля предложений в новостройках по акции составляет 78%», — сообщается в исследовании. Специалисты отметили, что на данный момент на сервисе «Авито Недвижимость» челябинские застройщики чаще всего предлагают скидки на приобретение квартир. Также для привлечения покупателей девелоперы используют рассрочки на несколько месяцев и ипотеку на льготных условиях.