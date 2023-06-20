Челябинск вошел в топ-10 по продаже новостроек со скидками

Челябинск оказался на четвертом месте по продаже новостроек по спецпредложениям среди городов РФ. На первичном рынке в городе с дисконтом продается 78% квартир от всех вариантов, сообщается в исследовании «Авито-недвижимость».
«Из 33 городов РФ, участвовавших в исследовании „Авито Недвижимости“, чаще всего квартиры на первичном рынке со спецпредложениями продаются в Рязани, Ижевске, Краснодаре, Челябинске. В Челябинске доля предложений в новостройках по акции составляет 78%», — сообщается в исследовании.
Специалисты отметили, что на данный момент на сервисе «Авито Недвижимость» челябинские застройщики чаще всего предлагают скидки на приобретение квартир. Также для привлечения покупателей девелоперы используют рассрочки на несколько месяцев и ипотеку на льготных условиях.
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