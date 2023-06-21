Губернатор Куйвашев улетел в Москву на юбилей Собянина

21 июня 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Карьеру Евгения Куйвашева напрямую связывают с аппаратным возвышением Собянина Фото: Московец Илья © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, проведя несколько совещаний утром и днем 21 июня, вылетел в Москву — поздравить своего старшего товарища, мэра Москвы Сергея Собянина с 65-летием. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к резиденции главы региона. Дату возвращения Куйвашева из столицы собеседник не уточнил. По неофициальным данным, у Куйвашева в Москве также запланировано совещание по организации Международного фестиваля университетского спорта (альтернатива отмененной Универсиады), который пройдет в Екатеринбурге в августе. В департаменте информполитики на вопрос корреспондента по теме пока не ответили. Со ссылкой на непроверенные данные источник добавил, что в Москве сегодня также может находиться другой статусный соратник Собянина — уральский полпред президента РФ Владимир Якушев. В аппарате полпредства к моменту публикации эту информацию не подтвердили.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, проведя несколько совещаний утром и днем 21 июня, вылетел в Москву — поздравить своего старшего товарища, мэра Москвы Сергея Собянина с 65-летием. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к резиденции главы региона. Дату возвращения Куйвашева из столицы собеседник не уточнил. По неофициальным данным, у Куйвашева в Москве также запланировано совещание по организации Международного фестиваля университетского спорта (альтернатива отмененной Универсиады), который пройдет в Екатеринбурге в августе. В департаменте информполитики на вопрос корреспондента по теме пока не ответили. Со ссылкой на непроверенные данные источник добавил, что в Москве сегодня также может находиться другой статусный соратник Собянина — уральский полпред президента РФ Владимир Якушев. В аппарате полпредства к моменту публикации эту информацию не подтвердили.