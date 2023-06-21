Губернатор Куйвашев улетел в Москву на юбилей Собянина

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Валерий Фальков. Екатеринбург, куйвашев евгений
Карьеру Евгения Куйвашева напрямую связывают с аппаратным возвышением Собянина Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, проведя несколько совещаний утром и днем 21 июня, вылетел в Москву — поздравить своего старшего товарища, мэра Москвы Сергея Собянина с 65-летием. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к резиденции главы региона.

Дату возвращения Куйвашева из столицы собеседник не уточнил. По неофициальным данным, у Куйвашева в Москве также запланировано совещание по организации Международного фестиваля университетского спорта (альтернатива отмененной Универсиады), который пройдет в Екатеринбурге в августе. В департаменте информполитики на вопрос корреспондента по теме пока не ответили.

Со ссылкой на непроверенные данные источник добавил, что в Москве сегодня также может находиться другой статусный соратник Собянина — уральский полпред президента РФ Владимир Якушев. В аппарате полпредства к моменту публикации эту информацию не подтвердили.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, проведя несколько совещаний утром и днем 21 июня, вылетел в Москву — поздравить своего старшего товарища, мэра Москвы Сергея Собянина с 65-летием. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к резиденции главы региона. Дату возвращения Куйвашева из столицы собеседник не уточнил. По неофициальным данным, у Куйвашева в Москве также запланировано совещание по организации Международного фестиваля университетского спорта (альтернатива отмененной Универсиады), который пройдет в Екатеринбурге в августе. В департаменте информполитики на вопрос корреспондента по теме пока не ответили. Со ссылкой на непроверенные данные источник добавил, что в Москве сегодня также может находиться другой статусный соратник Собянина — уральский полпред президента РФ Владимир Якушев. В аппарате полпредства к моменту публикации эту информацию не подтвердили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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