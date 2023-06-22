Добровольцы отправятся тушить торфяники в Свердловской области

Добровольцы отправятся на тушение горящего торфяника в Белоярском районе Свердловской области. Об этом сообщил екатеринбургский экоактивист и волонтер Шамиль Зарипов.
«В эти выходные Добровольцы Быстрого Реагирования снова отправляются на Моховую Шмарину — горящий торфяник в Белоярском районе Свердловской области возле поселка Верхнее Дуброво. Место красивое и очень угрожающее. Рядом Березовский район, гарью с которого все уже надышались», — рассказал Зарипов на своей странице «Вконтакте».
Волонтерам в тушении оказывает поддержку Центр профилактики ландшафтных пожаров под руководством Григория Куксина. «Подтверждаем, что ребята из Центра надежные и третий год учат нас, местных активистов, всему что знают сами об искусстве борьбы с ландшафтными пожарами», — добавил Шамиль Зарипов.
Ранее руководитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин рассказал какие пожары возможны этим летом на территории Свердловской области. Ключевой проблемой специалист назвал горящие торфяники и пожары, связанные с местами заготовки древесины.
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