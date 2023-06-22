22 июня 2023

Добровольцы отправятся тушить торфяники в Свердловской области

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Выезд добровольцев запланирован в ближайшие выходные Фото:
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Пожары в Свердловской области

Добровольцы отправятся на тушение горящего торфяника в Белоярском районе Свердловской области. Об этом сообщил екатеринбургский экоактивист и волонтер Шамиль Зарипов.

«В эти выходные Добровольцы Быстрого Реагирования снова отправляются на Моховую Шмарину — горящий торфяник в Белоярском районе Свердловской области возле поселка Верхнее Дуброво. Место красивое и очень угрожающее. Рядом Березовский район, гарью с которого все уже надышались», — рассказал Зарипов на своей странице «Вконтакте».

Волонтерам в тушении оказывает поддержку Центр профилактики ландшафтных пожаров под руководством Григория Куксина. «Подтверждаем, что ребята из Центра надежные и третий год учат нас, местных активистов, всему что знают сами об искусстве борьбы с ландшафтными пожарами», — добавил Шамиль Зарипов.

Ранее руководитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин рассказал какие пожары возможны этим летом на территории Свердловской области. Ключевой проблемой специалист назвал горящие торфяники и пожары, связанные с местами заготовки древесины.

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Добровольцы отправятся на тушение горящего торфяника в Белоярском районе Свердловской области. Об этом сообщил екатеринбургский экоактивист и волонтер Шамиль Зарипов. «В эти выходные Добровольцы Быстрого Реагирования снова отправляются на Моховую Шмарину — горящий торфяник в Белоярском районе Свердловской области возле поселка Верхнее Дуброво. Место красивое и очень угрожающее. Рядом Березовский район, гарью с которого все уже надышались», — рассказал Зарипов на своей странице «Вконтакте». Волонтерам в тушении оказывает поддержку Центр профилактики ландшафтных пожаров под руководством Григория Куксина. «Подтверждаем, что ребята из Центра надежные и третий год учат нас, местных активистов, всему что знают сами об искусстве борьбы с ландшафтными пожарами», — добавил Шамиль Зарипов. Ранее руководитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин рассказал какие пожары возможны этим летом на территории Свердловской области. Ключевой проблемой специалист назвал горящие торфяники и пожары, связанные с местами заготовки древесины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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