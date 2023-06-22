Добровольцы отправятся тушить торфяники в Свердловской области

23 июня 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

Выезд добровольцев запланирован в ближайшие выходные Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Добровольцы отправятся на тушение горящего торфяника в Белоярском районе Свердловской области. Об этом сообщил екатеринбургский экоактивист и волонтер Шамиль Зарипов. «В эти выходные Добровольцы Быстрого Реагирования снова отправляются на Моховую Шмарину — горящий торфяник в Белоярском районе Свердловской области возле поселка Верхнее Дуброво. Место красивое и очень угрожающее. Рядом Березовский район, гарью с которого все уже надышались», — рассказал Зарипов на своей странице «Вконтакте». Волонтерам в тушении оказывает поддержку Центр профилактики ландшафтных пожаров под руководством Григория Куксина. «Подтверждаем, что ребята из Центра надежные и третий год учат нас, местных активистов, всему что знают сами об искусстве борьбы с ландшафтными пожарами», — добавил Шамиль Зарипов. Ранее руководитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин рассказал какие пожары возможны этим летом на территории Свердловской области. Ключевой проблемой специалист назвал горящие торфяники и пожары, связанные с местами заготовки древесины.

Добровольцы отправятся на тушение горящего торфяника в Белоярском районе Свердловской области. Об этом сообщил екатеринбургский экоактивист и волонтер Шамиль Зарипов. «В эти выходные Добровольцы Быстрого Реагирования снова отправляются на Моховую Шмарину — горящий торфяник в Белоярском районе Свердловской области возле поселка Верхнее Дуброво. Место красивое и очень угрожающее. Рядом Березовский район, гарью с которого все уже надышались», — рассказал Зарипов на своей странице «Вконтакте». Волонтерам в тушении оказывает поддержку Центр профилактики ландшафтных пожаров под руководством Григория Куксина. «Подтверждаем, что ребята из Центра надежные и третий год учат нас, местных активистов, всему что знают сами об искусстве борьбы с ландшафтными пожарами», — добавил Шамиль Зарипов. Ранее руководитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин рассказал какие пожары возможны этим летом на территории Свердловской области. Ключевой проблемой специалист назвал горящие торфяники и пожары, связанные с местами заготовки древесины.