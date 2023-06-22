22 июня 2023

В Челябинске вандалы разгромили кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, надгробие, кладбище
Вандалы снесли 31 надгробие, восемь из них разломилось (архивное фото) Фото:

В Курчатовском районе Челябинска вандалы разгромили кладбище. Возбуждено уголовное дело по факту вандализма, сообщили URA.RU 23 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

«Смотритель кладбища сообщил 22 июня в полицию о повреждениях надгробий. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений)», — сообщили в пресс-службе.

Установлено, что неизвестные снесли 31 надгробие. У восьми памятников отломились части. Прокуратура Курчатовского района контролирует ход расследования.

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В Курчатовском районе Челябинска вандалы разгромили кладбище. Возбуждено уголовное дело по факту вандализма, сообщили URA.RU 23 июня в пресс-службе прокуратуры региона. «Смотритель кладбища сообщил 22 июня в полицию о повреждениях надгробий. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений)», — сообщили в пресс-службе. Установлено, что неизвестные снесли 31 надгробие. У восьми памятников отломились части. Прокуратура Курчатовского района контролирует ход расследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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