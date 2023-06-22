В Челябинске вандалы разгромили кладбище

Вандалы снесли 31 надгробие, восемь из них разломилось (архивное фото)
В Курчатовском районе Челябинска вандалы разгромили кладбище. Возбуждено уголовное дело по факту вандализма, сообщили URA.RU 23 июня в пресс-службе прокуратуры региона.
«Смотритель кладбища сообщил 22 июня в полицию о повреждениях надгробий. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений)», — сообщили в пресс-службе.
Установлено, что неизвестные снесли 31 надгробие. У восьми памятников отломились части. Прокуратура Курчатовского района контролирует ход расследования.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!