22 июня 2023

Умер бывший ректор челябинского ветеринарного вуза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрий Поляков был ректором ТВИ с 1978 по 1984 годы
Юрий Поляков был ректором ТВИ с 1978 по 1984 годы

В Троицке Челябинской области 21 июня скончался бывший ректор ветеринарного института Юрий Поляков. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Почетный гражданин города Троицка, почетный работник высшего и профессионального образования, заслуженный зоотехник Российской Федерации Юрий Алексеевич Поляков ушел из жизни после болезни 21 июня 2023 года. Юрий Алексеевич был ректором Троицкого ветеринарного института», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного аграрного университета, в состав которого ныне входит институт.

Юрий Поляков родился 12 июля 1933 года в селе Нижняя Санарка Троицкого района Челябинской области. С 1951-го по 1956 годы учился в Троицком ветеринарном институте на зоотехническом факультете.

В сентябре 1958 года был приглашен на работу ассистентом кафедры зоогигиены в Троицкий ветеринарный институт. В октябре 1963 года избран на должность старшего преподавателя, затем доцента. С мая 1971 года до июня 1974 года работал проректором по учебной и научной работе и одновременно заведовал кафедрой, 1978—1984 годах был ректором, а с 1992-го по 2009 год — заведующим кафедрой зоогигиены.

В период его руководства вузом завершено строительство главного учебного корпуса и клинического корпуса с учебными клиниками. Проведено проектирование учебного корпуса зоотехнического факультета и двух студенческих общежитий.

Поляковым было опубликовано 205 научных, научно-методических и учебно-методических работ. Являлся участником разработок рекомендаций по развитию животноводства. Он руководил и участвовал в разработке проектов реконструкции четырех животноводческих ферм. Был награжден медалями и почетными грамотами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Троицке Челябинской области 21 июня скончался бывший ректор ветеринарного института Юрий Поляков. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Почетный гражданин города Троицка, почетный работник высшего и профессионального образования, заслуженный зоотехник Российской Федерации Юрий Алексеевич Поляков ушел из жизни после болезни 21 июня 2023 года. Юрий Алексеевич был ректором Троицкого ветеринарного института», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного аграрного университета, в состав которого ныне входит институт. Юрий Поляков родился 12 июля 1933 года в селе Нижняя Санарка Троицкого района Челябинской области. С 1951-го по 1956 годы учился в Троицком ветеринарном институте на зоотехническом факультете. В сентябре 1958 года был приглашен на работу ассистентом кафедры зоогигиены в Троицкий ветеринарный институт. В октябре 1963 года избран на должность старшего преподавателя, затем доцента. С мая 1971 года до июня 1974 года работал проректором по учебной и научной работе и одновременно заведовал кафедрой, 1978—1984 годах был ректором, а с 1992-го по 2009 год — заведующим кафедрой зоогигиены. В период его руководства вузом завершено строительство главного учебного корпуса и клинического корпуса с учебными клиниками. Проведено проектирование учебного корпуса зоотехнического факультета и двух студенческих общежитий. Поляковым было опубликовано 205 научных, научно-методических и учебно-методических работ. Являлся участником разработок рекомендаций по развитию животноводства. Он руководил и участвовал в разработке проектов реконструкции четырех животноводческих ферм. Был награжден медалями и почетными грамотами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...