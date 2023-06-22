Умер бывший ректор челябинского ветеринарного вуза. Фото

23 июня 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Юрий Поляков был ректором ТВИ с 1978 по 1984 годы Пресс-служба Южно-Уральского государственного аграрного университета В Троицке Челябинской области 21 июня скончался бывший ректор ветеринарного института Юрий Поляков. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Почетный гражданин города Троицка, почетный работник высшего и профессионального образования, заслуженный зоотехник Российской Федерации Юрий Алексеевич Поляков ушел из жизни после болезни 21 июня 2023 года. Юрий Алексеевич был ректором Троицкого ветеринарного института», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного аграрного университета, в состав которого ныне входит институт. Юрий Поляков родился 12 июля 1933 года в селе Нижняя Санарка Троицкого района Челябинской области. С 1951-го по 1956 годы учился в Троицком ветеринарном институте на зоотехническом факультете. В сентябре 1958 года был приглашен на работу ассистентом кафедры зоогигиены в Троицкий ветеринарный институт. В октябре 1963 года избран на должность старшего преподавателя, затем доцента. С мая 1971 года до июня 1974 года работал проректором по учебной и научной работе и одновременно заведовал кафедрой, 1978—1984 годах был ректором, а с 1992-го по 2009 год — заведующим кафедрой зоогигиены. В период его руководства вузом завершено строительство главного учебного корпуса и клинического корпуса с учебными клиниками. Проведено проектирование учебного корпуса зоотехнического факультета и двух студенческих общежитий. Поляковым было опубликовано 205 научных, научно-методических и учебно-методических работ. Являлся участником разработок рекомендаций по развитию животноводства. Он руководил и участвовал в разработке проектов реконструкции четырех животноводческих ферм. Был награжден медалями и почетными грамотами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Троицке Челябинской области 21 июня скончался бывший ректор ветеринарного института Юрий Поляков. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Почетный гражданин города Троицка, почетный работник высшего и профессионального образования, заслуженный зоотехник Российской Федерации Юрий Алексеевич Поляков ушел из жизни после болезни 21 июня 2023 года. Юрий Алексеевич был ректором Троицкого ветеринарного института», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного аграрного университета, в состав которого ныне входит институт. Юрий Поляков родился 12 июля 1933 года в селе Нижняя Санарка Троицкого района Челябинской области. С 1951-го по 1956 годы учился в Троицком ветеринарном институте на зоотехническом факультете. В сентябре 1958 года был приглашен на работу ассистентом кафедры зоогигиены в Троицкий ветеринарный институт. В октябре 1963 года избран на должность старшего преподавателя, затем доцента. С мая 1971 года до июня 1974 года работал проректором по учебной и научной работе и одновременно заведовал кафедрой, 1978—1984 годах был ректором, а с 1992-го по 2009 год — заведующим кафедрой зоогигиены. В период его руководства вузом завершено строительство главного учебного корпуса и клинического корпуса с учебными клиниками. Проведено проектирование учебного корпуса зоотехнического факультета и двух студенческих общежитий. Поляковым было опубликовано 205 научных, научно-методических и учебно-методических работ. Являлся участником разработок рекомендаций по развитию животноводства. Он руководил и участвовал в разработке проектов реконструкции четырех животноводческих ферм. Был награжден медалями и почетными грамотами.