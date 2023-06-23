В Кремле прокомментировали планы украинского «Нафтогаза» взыскать с России 5 млрд долларов

Песков: Россия защитит свои права в вопросе решения «Нафтогаза»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что юридические аспекты требования Украины будут проработаны Фото:

Если «Нафтогаз» потребует у России 5 млрд долларов компенсации, законные права России будут обеспечены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все юридические аспекты будут прорабатываться и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав», — заявил Дмитрий Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Так Песков прокомментировал заявление «Нафтогаза» о планах потребовать у России компенсацию.

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Если «Нафтогаз» потребует у России 5 млрд долларов компенсации, законные права России будут обеспечены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Все юридические аспекты будут прорабатываться и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав», — заявил Дмитрий Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Так Песков прокомментировал заявление «Нафтогаза» о планах потребовать у России компенсацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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