В Кремле прокомментировали планы украинского «Нафтогаза» взыскать с России 5 млрд долларов

Песков: Россия защитит свои права в вопросе решения «Нафтогаза»

Дмитрий Песков заявил, что юридические аспекты требования Украины будут проработаны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если «Нафтогаз» потребует у России 5 млрд долларов компенсации, законные права России будут обеспечены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все юридические аспекты будут прорабатываться и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав», — заявил Дмитрий Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Так Песков прокомментировал заявление «Нафтогаза» о планах потребовать у России компенсацию.