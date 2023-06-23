В Кремле прокомментировали планы украинского «Нафтогаза» взыскать с России 5 млрд долларов

Дмитрий Песков заявил, что юридические аспекты требования Украины будут проработаны
Если «Нафтогаз» потребует у России 5 млрд долларов компенсации, законные права России будут обеспечены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все юридические аспекты будут прорабатываться и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав», — заявил Дмитрий Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Так Песков прокомментировал заявление «Нафтогаза» о планах потребовать у России компенсацию.
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