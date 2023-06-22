22 июня 2023

Аналитики рассказали, сколько пермяков не имеют лучших друзей

Superjob: лучшие друзья отсутствуют у трети пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег, зима. Московская область, Белкин , рукопожатие, рукопожатия, пожатие рук
Среди женщин чаще всего с мужчинами дружат кладовщицы и менеджеры по продажам Фото:

У трети пермяков отсутствуют лучшие друзья. При этом мужчины чаще всего дружат с мужчинами, а женщины — с женщинами. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

«Мужчины чаще дружат с мужчинами (51%), а женщины — с женщинами (45%). Каждый третий представитель сильного пола и 35% женщин признаются, что не могут назвать лучшим другом никого из своего окружения. Чем старше мужчины, тем меньше среди них тех, чьим товарищем является мужчина, и больше тех, у кого есть лучшая подруга. Чем старше пермячки, тем меньше среди них тех, у кого есть верная подруга», — сообщается в исследовании.

Настоящей мужской дружбой чаще остальных могут похвастаться менеджеры по закупкам (85%), программисты (66%), а также менеджеры по работе с клиентами (61%). Среди женщин дружба с мужчинами более свойственна тем, кто работает в мужских коллективах, — кладовщицам (47%) и менеджерам по продажам (33%). С женщинами чаще дружат мужчины, работающие главными бухгалтерами и учителями. Среди женщин о наличии лучшей подруги чаще всего сообщали экономисты (70%) и продавцы (55%).

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У трети пермяков отсутствуют лучшие друзья. При этом мужчины чаще всего дружат с мужчинами, а женщины — с женщинами. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. «Мужчины чаще дружат с мужчинами (51%), а женщины — с женщинами (45%). Каждый третий представитель сильного пола и 35% женщин признаются, что не могут назвать лучшим другом никого из своего окружения. Чем старше мужчины, тем меньше среди них тех, чьим товарищем является мужчина, и больше тех, у кого есть лучшая подруга. Чем старше пермячки, тем меньше среди них тех, у кого есть верная подруга», — сообщается в исследовании. Настоящей мужской дружбой чаще остальных могут похвастаться менеджеры по закупкам (85%), программисты (66%), а также менеджеры по работе с клиентами (61%). Среди женщин дружба с мужчинами более свойственна тем, кто работает в мужских коллективах, — кладовщицам (47%) и менеджерам по продажам (33%). С женщинами чаще дружат мужчины, работающие главными бухгалтерами и учителями. Среди женщин о наличии лучшей подруги чаще всего сообщали экономисты (70%) и продавцы (55%).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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