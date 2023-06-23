Девочку разыскивают полиция и волонтеры Фото: Московец Илья © URA.RU

В Снежинске (Челябинская область) пропала девочка-подросток. Она ушла из дома в пятницу вечером и до настоящего моменте ее местонахождение неизвестно, сообщается в паблике «Снежинск-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал подросток, Мельникова Алена Сергеевна 2010 года рождения. В пятницу она ушла из дома по улице Гречишникова в направлении улицы Забабахина и не вернулась», — говорится в сообщении поискового отряда «Снежинск-Спас».

Уточняется, что рост девочки 150 сантиметров, на ней были брюки в серую клетку. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят звонить по телефону 02.