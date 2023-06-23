23 июня 2023

Девочка-подросток пропала в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, значок, мвд, полиция, полицейский, заросли кустов
Девочку разыскивают полиция и волонтеры Фото:

В Снежинске (Челябинская область) пропала девочка-подросток. Она ушла из дома в пятницу вечером и до настоящего моменте ее местонахождение неизвестно, сообщается в паблике «Снежинск-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал подросток, Мельникова Алена Сергеевна 2010 года рождения. В пятницу она ушла из дома по улице Гречишникова в направлении улицы Забабахина и не вернулась», — говорится в сообщении поискового отряда «Снежинск-Спас».

Уточняется, что рост девочки 150 сантиметров, на ней были брюки в серую клетку. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят звонить по телефону 02.

Фото:

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В Снежинске (Челябинская область) пропала девочка-подросток. Она ушла из дома в пятницу вечером и до настоящего моменте ее местонахождение неизвестно, сообщается в паблике «Снежинск-Спас» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал подросток, Мельникова Алена Сергеевна 2010 года рождения. В пятницу она ушла из дома по улице Гречишникова в направлении улицы Забабахина и не вернулась», — говорится в сообщении поискового отряда «Снежинск-Спас». Уточняется, что рост девочки 150 сантиметров, на ней были брюки в серую клетку. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят звонить по телефону 02.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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