Девочку разыскивают полиция и волонтеры
В Снежинске (Челябинская область) пропала девочка-подросток. Она ушла из дома в пятницу вечером и до настоящего моменте ее местонахождение неизвестно, сообщается в паблике «Снежинск-Спас» в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал подросток, Мельникова Алена Сергеевна 2010 года рождения. В пятницу она ушла из дома по улице Гречишникова в направлении улицы Забабахина и не вернулась», — говорится в сообщении поискового отряда «Снежинск-Спас».
Уточняется, что рост девочки 150 сантиметров, на ней были брюки в серую клетку. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят звонить по телефону 02.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!