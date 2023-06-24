Путин поговорил с главами трех стран ОДКБ

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин провел разговор тремя главами стран ОДКБ Фото:

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а также с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин обсуждал с Токаевым и Лукашенко ситуацию вокруг мятежа, организованного 23 июня основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а также с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин обсуждал с Токаевым и Лукашенко ситуацию вокруг мятежа, организованного 23 июня основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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