Путин поговорил с главами трех стран ОДКБ

Владимир Путин провел разговор тремя главами стран ОДКБ
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а также с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин обсуждал с Токаевым и Лукашенко ситуацию вокруг мятежа, организованного 23 июня основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
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