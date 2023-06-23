Челябинский депутат Госдумы Колесников осудил мятеж Пригожина

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который находится на передовой, осудил мятеж, организованный Евгением Пригожиным. По его словам, все его сослуживцы негативно относятся к действиям частной армии Пригожина.
«Все — и офицеры, и солдаты — осуждают этот мятеж. И считают, что ребят просто ввели в заблуждение. Все инициаторы должны быть наказаны», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале.
По его данным, обстановка в войсках стабильная. Военнослужащим хватает оружия и снарядов.
Евгений Пригожин обвинил Минобороны в том, что армия России нанесла удар по позициям его бойцов. После этого бойцы зашли на территорию Ростова-на-Дону, где объявили, что заняли город. В отношении Пригожина было возбуждено дело о призывах к вооруженному мятежу. Владимир Путин обратился к россиянах, где назвал поведение Пригожина «ударом в спину», пообещав, что мятежник будет наказан.
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