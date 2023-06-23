Челябинский депутат Госдумы Колесников осудил мятеж Пригожина

Олег Колесников заявил, что действия Пригожина осуждают и офицеры, и солдаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который находится на передовой, осудил мятеж, организованный Евгением Пригожиным. По его словам, все его сослуживцы негативно относятся к действиям частной армии Пригожина.

«Все — и офицеры, и солдаты — осуждают этот мятеж. И считают, что ребят просто ввели в заблуждение. Все инициаторы должны быть наказаны», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале.

По его данным, обстановка в войсках стабильная. Военнослужащим хватает оружия и снарядов.

Евгений Пригожин обвинил Минобороны в том, что армия России нанесла удар по позициям его бойцов. После этого бойцы зашли на территорию Ростова-на-Дону, где объявили, что заняли город. В отношении Пригожина было возбуждено дело о призывах к вооруженному мятежу. Владимир Путин обратился к россиянах, где назвал поведение Пригожина «ударом в спину», пообещав, что мятежник будет наказан.