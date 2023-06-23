23 июня 2023

Челябинский депутат Госдумы Колесников осудил мятеж Пригожина

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Олег Колесников заявил, что действия Пригожина осуждают и офицеры, и солдаты Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который находится на передовой, осудил мятеж, организованный Евгением Пригожиным. По его словам, все его сослуживцы негативно относятся к действиям частной армии Пригожина.

«Все — и офицеры, и солдаты — осуждают этот мятеж. И считают, что ребят просто ввели в заблуждение. Все инициаторы должны быть наказаны», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале.

По его данным, обстановка в войсках стабильная. Военнослужащим хватает оружия и снарядов.

Евгений Пригожин обвинил Минобороны в том, что армия России нанесла удар по позициям его бойцов. После этого бойцы зашли на территорию Ростова-на-Дону, где объявили, что заняли город. В отношении Пригожина было возбуждено дело о призывах к вооруженному мятежу. Владимир Путин обратился к россиянах, где назвал поведение Пригожина «ударом в спину», пообещав, что мятежник будет наказан.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который находится на передовой, осудил мятеж, организованный Евгением Пригожиным. По его словам, все его сослуживцы негативно относятся к действиям частной армии Пригожина. «Все — и офицеры, и солдаты — осуждают этот мятеж. И считают, что ребят просто ввели в заблуждение. Все инициаторы должны быть наказаны», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале. По его данным, обстановка в войсках стабильная. Военнослужащим хватает оружия и снарядов. Евгений Пригожин обвинил Минобороны в том, что армия России нанесла удар по позициям его бойцов. После этого бойцы зашли на территорию Ростова-на-Дону, где объявили, что заняли город. В отношении Пригожина было возбуждено дело о призывах к вооруженному мятежу. Владимир Путин обратился к россиянах, где назвал поведение Пригожина «ударом в спину», пообещав, что мятежник будет наказан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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