24 июня 2023

Кадыров: Пригожин начал мятеж из-за затаенной обиды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Кадыров считает, что Пригожин начал мятеж из-за амбиций Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Владелец частной армии Евгений Пригожин начал мятеж из-за злобы и затаенной обиды. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок», — написал Кадыров у себя в telegram-канале.

По мнению Кадырова, именно таким образом «заносчивость» одной личности могла привести страну к опасным последствиям. Глава Чечни выразил свое разочарование в бизнесмене, сказав, что доверял ему и считал, что Пригожин искренне любит Родину.

23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны выступило с опровержением обвинений, назвав их провокацией. При этом ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Пригожин отказался продолжать мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Согласно словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, теперь глава вооруженного формирования отправится в Белоруссию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О подробностях мятежа Пригожина в круглосуточном режиме читайте в телеграм-канале URA.RU. Подписывайтесь.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелец частной армии Евгений Пригожин начал мятеж из-за злобы и затаенной обиды. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок», — написал Кадыров у себя в telegram-канале. По мнению Кадырова, именно таким образом «заносчивость» одной личности могла привести страну к опасным последствиям. Глава Чечни выразил свое разочарование в бизнесмене, сказав, что доверял ему и считал, что Пригожин искренне любит Родину. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны выступило с опровержением обвинений, назвав их провокацией. При этом ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Пригожин отказался продолжать мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Согласно словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, теперь глава вооруженного формирования отправится в Белоруссию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...