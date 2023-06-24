Кадыров: Пригожин начал мятеж из-за затаенной обиды

25 июня 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Кадыров считает, что Пригожин начал мятеж из-за амбиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Владелец частной армии Евгений Пригожин начал мятеж из-за злобы и затаенной обиды. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок», — написал Кадыров у себя в telegram-канале. По мнению Кадырова, именно таким образом «заносчивость» одной личности могла привести страну к опасным последствиям. Глава Чечни выразил свое разочарование в бизнесмене, сказав, что доверял ему и считал, что Пригожин искренне любит Родину. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны выступило с опровержением обвинений, назвав их провокацией. При этом ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Пригожин отказался продолжать мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Согласно словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, теперь глава вооруженного формирования отправится в Белоруссию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелец частной армии Евгений Пригожин начал мятеж из-за злобы и затаенной обиды. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок», — написал Кадыров у себя в telegram-канале. По мнению Кадырова, именно таким образом «заносчивость» одной личности могла привести страну к опасным последствиям. Глава Чечни выразил свое разочарование в бизнесмене, сказав, что доверял ему и считал, что Пригожин искренне любит Родину. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны выступило с опровержением обвинений, назвав их провокацией. При этом ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Пригожин отказался продолжать мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Согласно словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, теперь глава вооруженного формирования отправится в Белоруссию.