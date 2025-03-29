В Германии прокомментировали ролик Трампа про защиту Гренландии от РФ

Ролик президента США Дональда Трампа, где он говорит о защите Гренландии от России и Китая, является очень опасной угрозой. Американский президент пойдет на любые шаги, чтобы получить остров. Такое мнение высказала немецкая газета Bild.
«Помпезная постановка больше похожа на очередную опасную угрозу. В очередной раз становится ясно, что Трамп настроен крайне серьезно», — уточнила газета.
Как пишет издание, заявление Трампа можно расценивать как то, что США просто должны заполучить Гренландию. Для достижение этой цели американский президент сделает все возможное.
Как сообщало URA.RU, ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ролик, в котором подчеркивается готовность Вашингтона обеспечить безопасность Гренландии в свете «растущих угроз» со стороны России и Китая. Он отметил, что американская сторона уже имела опыт защиты острова во время Второй мировой войны.
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