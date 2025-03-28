28 марта 2025

Семье в России нужно почти 74 тысячи рублей, чтобы купить самое необходимое

© Служба новостей «URA.RU»
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За год стоимость минимальных нужд российских семей возросла
За год стоимость минимальных нужд российских семей возросла Фото:

В 2024 году средний минимальный месячный доход, необходимый российской семье для покрытия основных ежедневных расходов, составил 73,9 тысячи рублей. Эти данные были получены в ходе комплексного наблюдения условий жизни россиян, организованного Росстатом.

«Минимальный месячный доход, требующийся домохозяйству для „сведения концов с концами“ — под этим Росстат понимает оплату всех необходимых ежедневных расходов — в прошлом году составил 73,9 тысячи рублей против 67,5 тысячи рублей за 2022 год», — ссылается на данные Росстата РИА Новости. Таким образом, за год сумма необходимого минимального дохода выросла более чем на 6 тысяч рублей.

Кроме того, исследование показало различия в зависимости от места проживания и наличия детей. Так, городским семьям требуется 74,2 тысячи рублей в месяц, тогда как в сельской местности этот показатель составляет 72,5 тысячи. Если в семье есть дети, минимальные потребности увеличиваются до 99,9 тысячи рублей, а для бездетных семей необходимый минимум составляет 64,2 тысячи рублей.

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В 2024 году средний минимальный месячный доход, необходимый российской семье для покрытия основных ежедневных расходов, составил 73,9 тысячи рублей. Эти данные были получены в ходе комплексного наблюдения условий жизни россиян, организованного Росстатом. «Минимальный месячный доход, требующийся домохозяйству для „сведения концов с концами“ — под этим Росстат понимает оплату всех необходимых ежедневных расходов — в прошлом году составил 73,9 тысячи рублей против 67,5 тысячи рублей за 2022 год», — ссылается на данные Росстата РИА Новости. Таким образом, за год сумма необходимого минимального дохода выросла более чем на 6 тысяч рублей. Кроме того, исследование показало различия в зависимости от места проживания и наличия детей. Так, городским семьям требуется 74,2 тысячи рублей в месяц, тогда как в сельской местности этот показатель составляет 72,5 тысячи. Если в семье есть дети, минимальные потребности увеличиваются до 99,9 тысячи рублей, а для бездетных семей необходимый минимум составляет 64,2 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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