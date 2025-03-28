Семье в России нужно почти 74 тысячи рублей, чтобы купить самое необходимое

В 2024 году средний минимальный месячный доход, необходимый российской семье для покрытия основных ежедневных расходов, составил 73,9 тысячи рублей. Эти данные были получены в ходе комплексного наблюдения условий жизни россиян, организованного Росстатом.
«Минимальный месячный доход, требующийся домохозяйству для „сведения концов с концами“ — под этим Росстат понимает оплату всех необходимых ежедневных расходов — в прошлом году составил 73,9 тысячи рублей против 67,5 тысячи рублей за 2022 год», — ссылается на данные Росстата РИА Новости. Таким образом, за год сумма необходимого минимального дохода выросла более чем на 6 тысяч рублей.
Кроме того, исследование показало различия в зависимости от места проживания и наличия детей. Так, городским семьям требуется 74,2 тысячи рублей в месяц, тогда как в сельской местности этот показатель составляет 72,5 тысячи. Если в семье есть дети, минимальные потребности увеличиваются до 99,9 тысячи рублей, а для бездетных семей необходимый минимум составляет 64,2 тысячи рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.