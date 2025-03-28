28 марта 2025

The Spectator: Зеленский не может отказать Трампу, поэтому тянет со сделкой

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Зеленский опасается давления США
Зеленский опасается давления США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский старается затянуть соглашение с США по природным ресурсам, поскольку опасается отказать влиятельному партнеру. В то же время, ему необходима поддержка американского лидера Дональда Трампа в переговорах с РФ об урегулировании конфликта. Об этом сообщают источники.

«Зеленский не может сказать „нет“ США в сделке по природным ресурсам. Он боится конфликта с Трампом. Единственный вариант, который есть у Киева — это затормозить соглашение», — передает издание The Spectator со ссылкой на свои источники.

Ранее Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по управлению украинскими ископаемыми. По его словам, Вашингтон настаивает на заключении полноценного соглашения, в то время как Киев предполагал начать с подписания рамочного документа.

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Президент Украины Владимир Зеленский старается затянуть соглашение с США по природным ресурсам, поскольку опасается отказать влиятельному партнеру. В то же время, ему необходима поддержка американского лидера Дональда Трампа в переговорах с РФ об урегулировании конфликта. Об этом сообщают источники. «Зеленский не может сказать „нет“ США в сделке по природным ресурсам. Он боится конфликта с Трампом. Единственный вариант, который есть у Киева — это затормозить соглашение», — передает издание The Spectator со ссылкой на свои источники. Ранее Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по управлению украинскими ископаемыми. По его словам, Вашингтон настаивает на заключении полноценного соглашения, в то время как Киев предполагал начать с подписания рамочного документа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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