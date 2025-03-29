Российских военных в плену у ВСУ пытали собаками и заставляли раздеваться до трусов

Солдат РФ Пианист: ВСУ натравливали на нас собак и избивали битами
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ВСУ натравливали бойцовских собак на военнопленных
ВСУ натравливали бойцовских собак на военнопленных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский солдат с позывным Пианист, который ранее был освобожден из украинского плена, рассказал, что ВСУ заставляли пленников раздеваться до трусов, а затем избивали и натравливали бойцовских собак на них. Об этом он рассказал представителям Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. 

«Нас построили, заставили раздеться до трусов. Подъехали молодые люди в непонятной форме и сразу начали нас избивать. [Потом] на нас напустили собак. Меня искусали ротвейлер и ещё одна, поменьше. Рвали меня на части. Мы были в одних трусах. <...> Следы от клыков — насквозь, до кости», — рассказал Пианист. Соответствующие кадры публикует председатель общественной организации Максим Григорьев в своем telegram-канале. 

Далее солдат добавил, что после нападения собак украинские военные достали биты, набитые алюминием и продолжили издевательства.  Также ВСУ не гнушались использовать кнуты. Солдат РФ каждые четыре часа примерно вытаскивали из СИЗО, избивали и загоняли обратно в изолятор, пояснил освобожденный боец ВС РФ.

Освобожденные из плена солдаты РФ периодически рассказывают о зверствах со стороны ВСУ над российскими бойцами. Им, например, грозили пытками на электрическом стуле, а также расстрелом.

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Российский солдат с позывным Пианист, который ранее был освобожден из украинского плена, рассказал, что ВСУ заставляли пленников раздеваться до трусов, а затем избивали и натравливали бойцовских собак на них. Об этом он рассказал представителям Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.  «Нас построили, заставили раздеться до трусов. Подъехали молодые люди в непонятной форме и сразу начали нас избивать. [Потом] на нас напустили собак. Меня искусали ротвейлер и ещё одна, поменьше. Рвали меня на части. Мы были в одних трусах. <...> Следы от клыков — насквозь, до кости», — рассказал Пианист. Соответствующие кадры публикует председатель общественной организации Максим Григорьев в своем telegram-канале.  Далее солдат добавил, что после нападения собак украинские военные достали биты, набитые алюминием и продолжили издевательства.  Также ВСУ не гнушались использовать кнуты. Солдат РФ каждые четыре часа примерно вытаскивали из СИЗО, избивали и загоняли обратно в изолятор, пояснил освобожденный боец ВС РФ. Освобожденные из плена солдаты РФ периодически рассказывают о зверствах со стороны ВСУ над российскими бойцами. Им, например, грозили пытками на электрическом стуле, а также расстрелом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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