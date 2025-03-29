Делегация Минобороны РФ завершила визит в пострадавшую Мьянму

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Александр Фомин провел переговоры с премьером Мьянмы
Александр Фомин провел переговоры с премьером Мьянмы Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Делегация Минобороны РФ (МО РФ), возглавляемая заместителем министра обороны Александром Фоминым, завершила свой рабочий визит в Мьянму. Об этом сообщили в ведомстве. 28 марта в этой стране прошло сильное землетрясение.

«Делегация Минобороны России завершила рабочий визит в Мьянму», — передает сообщение МО РФ РИА Новости. Александр Фомин в ходе поездки провел переговоры с премьером страны Мин Аунг Хлаином, обсуждая вопросы военно-технического сотрудничества. В ходе своего пребывания в столице Мьянмы Нейпьидо они не пострадали от сильного землетрясения, которое произошло 28 марта с магнитудой от 7,7 до 7,9.

Землетрясение также ощущалось в соседних странах, таких как Китай и Таиланд. Во время стихийного бедствия обрушилось здание отеля, где под завалами оказались люди. Спасатели работают на месте, однако информации о российских гражданах среди пострадавших не поступало.

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Делегация Минобороны РФ (МО РФ), возглавляемая заместителем министра обороны Александром Фоминым, завершила свой рабочий визит в Мьянму. Об этом сообщили в ведомстве. 28 марта в этой стране прошло сильное землетрясение. «Делегация Минобороны России завершила рабочий визит в Мьянму», — передает сообщение МО РФ РИА Новости. Александр Фомин в ходе поездки провел переговоры с премьером страны Мин Аунг Хлаином, обсуждая вопросы военно-технического сотрудничества. В ходе своего пребывания в столице Мьянмы Нейпьидо они не пострадали от сильного землетрясения, которое произошло 28 марта с магнитудой от 7,7 до 7,9. Землетрясение также ощущалось в соседних странах, таких как Китай и Таиланд. Во время стихийного бедствия обрушилось здание отеля, где под завалами оказались люди. Спасатели работают на месте, однако информации о российских гражданах среди пострадавших не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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