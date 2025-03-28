Трамп опубликовал видеоролик с обещанием защитить Гренландию от России

Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик, в котором подчеркивается готовность Вашингтона обеспечить безопасность Гренландии в свете «растущих угроз» со стороны России и Китая. Он подчеркнул, что американская сторона уже имела опыт защиты острова в прошлом. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Truth Social.
«Сегодня Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии. Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии», — говорится в видео.
В ролике также упоминается, что США уже защищали Гренландию во время Второй мировой войны. Эти заявления в ролике сделаны на фоне архивных кадров.
Как сообщало URA.RU ранее, Трамп считает, что Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения безопасности на фоне якобы растущей угрозы со стороны Китая и России. На встрече с журналистами в Белом доме политик подчеркнул, что у Америки нет другого выбора.
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