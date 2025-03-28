28 марта 2025

Трамп опубликовал видеоролик с обещанием защитить Гренландию от России

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что защитит Гренландию от России и Китая
Трамп заявил, что защитит Гренландию от России и Китая Фото:

Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик, в котором подчеркивается готовность Вашингтона обеспечить безопасность Гренландии в свете «растущих угроз» со стороны России и Китая. Он подчеркнул, что американская сторона уже имела опыт защиты острова в прошлом. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Truth Social.

«Сегодня Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии. Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии», — говорится в видео.

В ролике также упоминается, что США уже защищали Гренландию во время Второй мировой войны. Эти заявления в ролике сделаны на фоне архивных кадров.

Как сообщало URA.RU ранее, Трамп считает, что Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения безопасности на фоне якобы растущей угрозы со стороны Китая и России. На встрече с журналистами в Белом доме политик подчеркнул, что у Америки нет другого выбора.

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Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик, в котором подчеркивается готовность Вашингтона обеспечить безопасность Гренландии в свете «растущих угроз» со стороны России и Китая. Он подчеркнул, что американская сторона уже имела опыт защиты острова в прошлом. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Truth Social. «Сегодня Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии. Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии», — говорится в видео. В ролике также упоминается, что США уже защищали Гренландию во время Второй мировой войны. Эти заявления в ролике сделаны на фоне архивных кадров. Как сообщало URA.RU ранее, Трамп считает, что Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения безопасности на фоне якобы растущей угрозы со стороны Китая и России. На встрече с журналистами в Белом доме политик подчеркнул, что у Америки нет другого выбора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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