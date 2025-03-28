28 марта 2025

Депутат ГД Матвеев: школы и детские сады в РФ посещают менее 25% детей мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети мигрантов представляют для России опасность, заявил депутат
Дети мигрантов представляют для России опасность, заявил депутат Фото:

В России почти 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов, из которых только четверть посещает учебные заведения и детские сады. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы, профессор Самарского университета Михаил Матвеев.

«Актуальные данные МВД накануне начала тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы. Почти 800 тысяч несовершеннолетних иностранцев, из которых учебные заведения и детсады посещает менее 25 процентов», — сообщил Матвеев.

Депутат выразил беспокойство по поводу того, что большинство детей мигрантов не получают образование, а вместо этого проводят время на улицах. Также он подчеркнул, что за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию таких подростков составляется всего около 8000 протоколов в год. Михайлов поставил под сомнение нахождение в России несовершеннолетних из других стран, которые «забивают детские площадки, сбиваются в стаи и слоняются в поисках приключений по торговым центрам, задирая наших детей».

Как сообщало URA.RU ранее, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) обнародовал спецификацию и образцы диагностических материалов для оценки знаний русского языка у детей-мигрантов перед их зачислением в школы. Материалы будут отправлены в региональные управления образования не позднее 1 апреля 2025 года. Так, в задания для первоклассников входят проверки знаний в области говорения, восприятия на слух и понимания устной речи, а также лексико-грамматические тесты.

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В России почти 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов, из которых только четверть посещает учебные заведения и детские сады. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы, профессор Самарского университета Михаил Матвеев. «Актуальные данные МВД накануне начала тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы. Почти 800 тысяч несовершеннолетних иностранцев, из которых учебные заведения и детсады посещает менее 25 процентов», — сообщил Матвеев. Депутат выразил беспокойство по поводу того, что большинство детей мигрантов не получают образование, а вместо этого проводят время на улицах. Также он подчеркнул, что за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию таких подростков составляется всего около 8000 протоколов в год. Михайлов поставил под сомнение нахождение в России несовершеннолетних из других стран, которые «забивают детские площадки, сбиваются в стаи и слоняются в поисках приключений по торговым центрам, задирая наших детей». Как сообщало URA.RU ранее, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) обнародовал спецификацию и образцы диагностических материалов для оценки знаний русского языка у детей-мигрантов перед их зачислением в школы. Материалы будут отправлены в региональные управления образования не позднее 1 апреля 2025 года. Так, в задания для первоклассников входят проверки знаний в области говорения, восприятия на слух и понимания устной речи, а также лексико-грамматические тесты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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