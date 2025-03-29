Товарищеские игры сборной России могут отменить в случае возвращения в Европу

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Товарищеские футбольные матчи в РФ могут отменить
Товарищеские футбольные матчи в РФ могут отменить Фото:

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о возможности отмены товарищеских матчей сборной России в случае возвращения на международную арену. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

«Мы всегда можем договориться об отмене или переносе товарищеских матчей. Все наши партнеры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся», — отметил Дюков. Его слова передает Sport24. Дюков также уточнил, что в данный момент при переговорах вопрос об отмене товарищеских матчей не обговаривается, однако возможное изменение ситуации будет рассматриваться как форс-мажор.

Переговоры о возвращении российских спортсменов на международную арену продолжаются, что подтверждается недавними заявлениями о возможном восстановлении спортивных связей между Россией и США. В частности, в марте текущего года состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США, где обсуждалась возможность возвращения матчей НХЛ и КХЛ, что может стать предпосылкой для обсуждения и других видов спорта, включая футбол.

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о возможности отмены товарищеских матчей сборной России в случае возвращения на международную арену. Об этом он рассказал в интервью журналистам. «Мы всегда можем договориться об отмене или переносе товарищеских матчей. Все наши партнеры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся», — отметил Дюков. Его слова передает Sport24. Дюков также уточнил, что в данный момент при переговорах вопрос об отмене товарищеских матчей не обговаривается, однако возможное изменение ситуации будет рассматриваться как форс-мажор. Переговоры о возвращении российских спортсменов на международную арену продолжаются, что подтверждается недавними заявлениями о возможном восстановлении спортивных связей между Россией и США. В частности, в марте текущего года состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США, где обсуждалась возможность возвращения матчей НХЛ и КХЛ, что может стать предпосылкой для обсуждения и других видов спорта, включая футбол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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