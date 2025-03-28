WP: сделка по ресурсам Украины похожа на репарации Киева после поражения США

Проект соглашения Украины и США по природным ресурсам похож на репарации Киева после поражения от американцев. Об этом заявил один из высокопоставленных украинских чиновников.
«Выглядит так, словно Украина вела войну с США. Затем она проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации американцам», — передает The Washington Post со ссылкой на чиновника из Киева.
Уточняется, что чиновник выразил обеспокоенность, поскольку США стали определять выданные гранты как займы для Украины. Из-за этого сделка между странами по редкоземельным металлам может сорваться, так как на Украине есть ее противники.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты меняют условия сделки по редкоземельным элементам. Он пояснил, что США предлагают сразу полное соглашение по природным ресурсам, передает RT.
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