28 марта 2025

Возраст молодежи рискует быть поднят до 40 лет в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Госдума может рассмотреть законопроект о поднятии возраста молодежи
Госдума может рассмотреть законопроект о поднятии возраста молодежи Фото:

В России может быть увеличен возраст, относящийся к молодежи, до 40 лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, данное изменение может быть законодательно закреплено в перспективе.

«Не исключаю, что в России в перспективе все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет», — сказал Леонов РИА Нововсти. Парламентарий также уточнил, что согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет.

Дополнительно Леонов отметил, что в связи с ростом средней продолжительности жизни и улучшением качества медицинской помощи в России, государственная политика направлена на достижение ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Это может привести к сдвигу возрастных параметров и пересмотру классификации возрастных групп.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко поддержал эту идею, указывая на необходимость адаптации социальных норм в свете демографических изменений. В настоящее время к молодежи относят лиц в возрасте от 14 до 35 лет, согласно действующему законодательству РФ.

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В России может быть увеличен возраст, относящийся к молодежи, до 40 лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, данное изменение может быть законодательно закреплено в перспективе. «Не исключаю, что в России в перспективе все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет», — сказал Леонов РИА Нововсти. Парламентарий также уточнил, что согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет. Дополнительно Леонов отметил, что в связи с ростом средней продолжительности жизни и улучшением качества медицинской помощи в России, государственная политика направлена на достижение ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Это может привести к сдвигу возрастных параметров и пересмотру классификации возрастных групп. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко поддержал эту идею, указывая на необходимость адаптации социальных норм в свете демографических изменений. В настоящее время к молодежи относят лиц в возрасте от 14 до 35 лет, согласно действующему законодательству РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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