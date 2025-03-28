Корабли НАТО появились в Одессе, а ВСУ бьют по энергосистеме РФ: события СВО 28 марта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совместно с Францией и Великобританией нанесли двойной удар по газораспределительной станции «Суджа» в Курской области, используя реактивные системы залпового огня HIMARS. Удар был поддержан французскими спутниковыми системами и британскими специалистами.
Тем временем подполье сообщает о массовом заходе судов НАТО в порт Одессы. Также сегодня прошел обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. России вернули тела 43 военных, а Украина получила тела 909 погибших военнослужащих. Подробнее о событиях специальной военной операции на украине за 28 марта — в материале URA.RU.
Удар ВСУ по Судже осуществлен с помощью Франции и Британии
Утром 28 марта Вооруженные Силы Украины (ВСУ) нанесли удар по газораспределительной станции «Суджа», используя реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщало Министерство обороны РФ. В этом ВСУ помогли французские спутниковые системы, а за ввод координатов отвечали британские специалисты. Об этом заявила МИД России Мария Захарова.
«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона. Неделю назад, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке киевского режима, приказавшего своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области. Теперь, после ракетного огня, ГИС „Суджа“ практически уничтожена», — сказала Мария Захарова. Ее слова публикует официальный сайт МИД РФ.
Подполье сообщает о массовом заходе судов НАТО в порт Одессы
В Заводской гавани Одессы замечен крупный военный катер НАТО, развернутый в сторону востока, а во второй половине дня были замечены суда, массово заходящие в порт. Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев.
«Боевики ВСУ явно что-то затевают. Порт остается их главными воротами для западной помощи, и такие скопления техники и судов не могут не настораживать», — отметил Лебедев.
ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
Украинская армия ударила по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, сейчас она практически уничтожена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции „Суджа“», — заявили в оборонном ведомстве. В результате удара вспыхнул пожар, и объект был практически уничтожен.
Армия Украины продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру РФ, хотя ранее правительство страны обещало прекратить такие действия. Так, 27 марта в Белгородской области был зафиксирован прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». В результате произошло отключение электроснабжения в Шебекинском районе.
Под Курском погиб Герой РФ Марат Тибилов
В приграничье Курской области при выполнении служебно-боевой задачи погиб Герой России, майор Росгвардии Марат Тибилов. Офицер участвовал в отражении атак украинских войск на российские территории.
«При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич», — говорится в официальном сообщении Росгвардии. Руководство и личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего офицера.
России вернули тела 43 военных
Сегодня прошел обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Так, российская сторона получила 43 тела бойцов, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
На Украину передали тела почти тысячи бойцов ВСУ
На Украину передали тела 909 погибших военнослужащих. Они были получены с нескольких направлений фронта: кураховское, покровское, бахмутское, угледарское, луганское и запорожское, а также из моргов на территории России. Об этом сообщили в украинском координационном штабе по обращению с военнопленными.
«Украине передали тела 909 погибших военных», — заявили в штабе. В сообщении штаба также упоминается, что большое значение в данном процессе имело участие Международного комитета Красного Креста. В ближайшее время органы правопорядка и МВД приступят к идентификации личностей погибших.
Украина атаковала территории РФ 78 беспилотниками за ночь
Российские системы ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников в ночь на 28 марта. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Воронежской областью — 32 БПЛА, следом идет Саратовская область с 19 уничтоженными беспилотниками. Среди других регионов, где произошли перехваты, — Курская область с 17 сбитыми дронами, Белгородская область, с шестью беспилотников, Липецкая область с двумя уничтоженными БПЛА, а также Ростовская и Тамбовская, где было сбито по одному дрону.
Песков: ВСУ ежедневно пытаются бить по энергообъектам РФ
На недавнем брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские военные продолжают ежедневно предпринимать попытки атак на российские энергетические объекты, нарушая тем самым существующий мораторий. Песков выразил обеспокоенность по поводу контроля украинского руководства над своими вооруженными силами.
«Россия может констатировать отсутствие контроля руководством страны (Украины — прим. ред. URA.RU) за вооруженными силами, которые как минимум не выполняют приказы в части ненанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры», — подчеркнул Песков. По словам пресс-секретаря, попытки атак на энергетическую инфраструктуру продолжаются на регулярной основе, что вызывает серьезную тревогу в России и угрожает стабильности в регионе.
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Красное Первое под Харьковом
Министерство обороны Российской Федерации объявило о контроле над населенным пунктом Красное Первое, расположенным в Харьковской области. Операцию успешно провели подразделения группировки войск «Запад», которые действовали активно и решительно. «Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое», — сказано в публикации ведомства.
Российская армия отбила у ВСУ село Гоголевка в Курской области
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о успешных действиях подразделений группировки войск «Север», которые отбили село Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Об этом заявили представители военного ведомства. В ходе боевых действий также происходили столкновения в населенных пунктах Горналь, Гуево и Олешня, где за последние сутки вооруженные силы Украины потеряли более 320 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три пункта управления БПЛА.
Село Гоголевка расположено недалеко от пограничного перехода «Суджа». 27 марта, на международном автомобильном пункте пропуска «Суджа» в Курской области, десантники тульского 51-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии воздушно-десантных войск подняли флаг России. Пограничный переход находится на важной транспортной артерии, соединяющей территорию под контролем ВСУ южнее Гоголевки и Олешни с Юнаковкой — крупным населенным пунктом в Сумской области Украины.
Ка-52м уничтожил «опорник» боевиков ВСУ в курском приграничье
В рамках оперативных действий в приграничной зоне Курской области экипаж вертолета Ка-52м армейской авиации РФ успешно нанес удар по позициям и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Летчики выполнили задание по поддержке подразделений группировки «Север», сообщает «Пятый канал».
По информации от военных, были запущены авиационные ракеты по предварительно заданным координатам. Целью атаки стали опорный пункт и личный состав ВСУ. После успешного поражения целей, экипажи провели противоракетное маневрирование на малой высоте, используя тепловые ловушки для защиты от возможного ракетного обстрела противником.
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