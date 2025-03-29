Возможное появление американского хоккейного клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) обсуждается среди представителей лиги. Об этом сообщили российсикм журналистам источники, близкие к управлению лиги.
«Американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США. Как произошло с российско?китайскими отношениями, когда появился „Куньлунь“, который теперь базируется в Мытищах. <...> Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда», — передал телеканал «Матч ТВ» слова источника, близкого к управлению лиги. Там уточнили, что для воплощения в жизнь подобной инициативы, нужен «сильный управленец или инвестор».
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) является международной хоккейной лигой, участниками которой на сегодняшний день являются клубы из четырех государств: России, Белоруссии, Китая и Казахстана. В прошлом в лиге также принимали участие команды из таких стран, как Латвия, Словакия, Финляндия, Хорватия, Чехия и Украина.
Международная федерация хоккея не станет препятствовать Континентальной хоккейной лиге, так как КХЛ больше не подчиняется IIHF. Несмотря на то, что обсуждение этого вопроса еще не началось на официальном урове, собеседник телеканала уточнил, что политическое решение может значительно ускорить процесс включения американской команды в лигу.
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