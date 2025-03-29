Володин хочет заставить депутатов чаще встречаться с людьми

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил законопроект, согласно которому депутаты обязаны проводить встречи с избирателями не реже одного раза в месяц, вместо текущего срока в полгода. Он отметил, что депутаты должны быть в курсе всех проблем, с которыми сталкиваются их избиратели.
«Государственная Дума — это представительный и законодательный орган власти, и встречи с гражданами, нашими избирателями, — непосредственная обязанность каждого депутата», — передает слова Володина пресс-служба Госдумы. Он добавил, что инициатива, обязывающая депутатов проводить встречи с избирателями не реже одного раза в месяц, предполагает, что личные приемы станут обязательными, что позволит депутатам лучше понимать проблемы граждан и регионах.
За неисполнение этой обязанности предусмотрены дисциплинарные меры, включая возможность лишения мандата. Володин огласил, что такая норма уже существует в регламенте Госдумы и подчеркнул важность обратной связи с избирателями для повышения эффективности работы парламента.
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