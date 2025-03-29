На Солнце новая вспышка: прогноз магнитных бурь на 30 марта 2025 года

Новая мощная вспышка произошла на Солнце 28 марта. Астрофизики РАН рассказали, может ли это привести к магнитным бурям на Земле. Публикуем их прогноз.
Вспышки на Солнце
28 марта астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН объявили о новой вспышке на Солнце. Ученые говорят, что она оказалась мощной и имеет максимальный балл из возможных.
По словам специалистов, процесс выброса звездной энергии оказался зрелищным. Пока ученые считают, что яркая вспышка не принесет Земле вреда, потому что была локализована на восточном краю Солнца.
Впрочем, если явление окажется не единичным и вспышки продолжатся, прогноз может измениться. Через несколько дней зона, где возникла вспышка, может оказаться напротив Земли. В случае повторения сценария, по Земле будет нанесен прямой удар.
Магнитные бури 30 марта 2025 года
Прогноз астрофизиков на 30 марта можно назвать благоприятным. Ученые считают, что, с вероятностью 82%, магнитных бурь в этот день не будет. В 15% случаев геомагнитная сфера может прийти в возбужденное состояние. Шанс на бурю минимален — всего 3%.
Геомагнитная активность в последние дни марта и апреле 2025 года
В последний день марта космическая погода не должна преподнести сюрпризов. По прогнозу астрофизиков, в этот день магнитосфера останется спокойной.
Апрель тоже должен начаться благоприятно. В первые четыре дня месяца не ожидается никаких всплесков геомагнитной активности и, тем более, магнитных бурь.
Ученые считают, что 5 апреля наступит переломный момент. В этот день может произойти магнитная буря. По предварительной информации, она будет слабой.
В следующие два дня, 6 и 7 апреля, магнитосфера, по имеющимся сейчас данным, останется возбужденной, но магнитных бурь не возникнет. Они должны пройти с 8 по 10 апреля. Сейчас астрофизики говорят, что эти бури хоть и будут идти друг за другом, но будут не слишком интенсивными.
Вплоть до 14 апреля магнитосфера вновь будет переживать период возбуждения. В течение четырех дней в ней будут наблюдаться всплески активности.
Для кого магнитная буря может стать ударом по здоровью
Людей, которые плохо чувствуют себя во время магнитных бурь, называют метеозависимыми и метеочувствительными. Всех их объединяет одна особенность — их организмы с трудом адаптируются к переменам в окружающей среде. Магнитные бури могут стать одной из причин таких изменений — вызвать перепады температуры, атмосферного давления и так далее.
Метеозависимые нередко жалуются на боли в голове, суставах, головокружение, нехватку сил и другие проблемы с самочувствием. У многих из них дают знать о себе хронические заболевания.
Рекомендации для метеозависимых
Чтобы реже сталкиваться с болями и недомоганием в периоды магнитных бурь, следует вести здоровый образ жизни: заниматься спортом (добиваться высоких достижений не обязательно — главное быть активными), разнообразно питаться, отказаться от вредных привычек и так далее.
Работа над образом жизни способна помочь облегчить состояние и во время уже наступившей магнитной бури. Метеозависимым стоит хорошо высыпаться и выделять время на отдых.
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