24 июня 2023

В центре Екатеринбурга внезапно вывели пациентов больницы на улицу. Видео

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Знаковые объекты Верх-Исетского района. Екатеринбург, нии омм, здание, уральский нии материнства и младенчества
Пациентов Уральского НИИ охраны материнства и младенчества вывели на улицу Фото:

Пациентов детской клиники Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества ночью экстренно вывели на улицу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Десятки пациентов стоят, укутавшись в пледы, на улице. Причина произошедшего неизвестна», — рассказал очевидец. Инцидент произошел примерно в 4:50 25 июня у дома на улице Репина, 1.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, а также в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Пациентов детской клиники Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества ночью экстренно вывели на улицу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Десятки пациентов стоят, укутавшись в пледы, на улице. Причина произошедшего неизвестна», — рассказал очевидец. Инцидент произошел примерно в 4:50 25 июня у дома на улице Репина, 1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, а также в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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