В центре Екатеринбурга внезапно вывели пациентов больницы на улицу. Видео

25 июня 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Пациентов Уральского НИИ охраны материнства и младенчества вывели на улицу Фото: Анна Майорова © URA.RU Пациентов детской клиники Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества ночью экстренно вывели на улицу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Десятки пациентов стоят, укутавшись в пледы, на улице. Причина произошедшего неизвестна», — рассказал очевидец. Инцидент произошел примерно в 4:50 25 июня у дома на улице Репина, 1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, а также в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Пациентов детской клиники Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества ночью экстренно вывели на улицу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Десятки пациентов стоят, укутавшись в пледы, на улице. Причина произошедшего неизвестна», — рассказал очевидец. Инцидент произошел примерно в 4:50 25 июня у дома на улице Репина, 1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, а также в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.