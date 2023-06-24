Пациентов Уральского НИИ охраны материнства и младенчества вывели на улицу
Пациентов детской клиники Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества ночью экстренно вывели на улицу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.
«Десятки пациентов стоят, укутавшись в пледы, на улице. Причина произошедшего неизвестна», — рассказал очевидец. Инцидент произошел примерно в 4:50 25 июня у дома на улице Репина, 1.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, а также в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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