Обвиненный в педофилии екатеринбуржец знакомился с детьми в библиотеках

26 июня 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Обвиненный в педофилии екатеринбуржец часто бывал в библиотеках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Репетитор из Екатеринбурга, обвиненный в педофилии, часто бывал в библиотеках. Там он знакомился с детьми и изучал книги по педагогике, так как сам писал книгу. Об этом на условиях анонимности рассказал сотрудник одной из библиотек. «Александр приходил примерно два раза в месяц […] Ему же много лет (34 года — прим. URA.RU), но со сверстниками общаться не может. По умственным способностям у него нет проблем, но разговаривает только с детьми и пожилыми, ему за это делали замечания. Новости в библиотеке все видели. Но первая реакция — жалость. В „колокола“ бить не буду. Пусть полиция с ним разбирается», — цитирует «Комсомольская правда — Екатеринбург» сотрудника одной из библиотек. Задержанный интересовался книгами по педагогике и писал свою про воспитание детей. Свой труд он активно расхваливал среди детей, но взрослым его книга не понравилась. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге арестовали репетитора по английскому языку. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», его обвиняют в насилии над девочкой.

Репетитор из Екатеринбурга, обвиненный в педофилии, часто бывал в библиотеках. Там он знакомился с детьми и изучал книги по педагогике, так как сам писал книгу. Об этом на условиях анонимности рассказал сотрудник одной из библиотек. «Александр приходил примерно два раза в месяц […] Ему же много лет (34 года — прим. URA.RU), но со сверстниками общаться не может. По умственным способностям у него нет проблем, но разговаривает только с детьми и пожилыми, ему за это делали замечания. Новости в библиотеке все видели. Но первая реакция — жалость. В „колокола“ бить не буду. Пусть полиция с ним разбирается», — цитирует «Комсомольская правда — Екатеринбург» сотрудника одной из библиотек. Задержанный интересовался книгами по педагогике и писал свою про воспитание детей. Свой труд он активно расхваливал среди детей, но взрослым его книга не понравилась. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге арестовали репетитора по английскому языку. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», его обвиняют в насилии над девочкой.