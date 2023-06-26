Обвиненный в педофилии екатеринбуржец знакомился с детьми в библиотеках

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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную универсальную научную библиотеку. Челябинск, библиотека, книги, книгохранилище
Обвиненный в педофилии екатеринбуржец часто бывал в библиотеках Фото:

Репетитор из Екатеринбурга, обвиненный в педофилии, часто бывал в библиотеках. Там он знакомился с детьми и изучал книги по педагогике, так как сам писал книгу. Об этом на условиях анонимности рассказал сотрудник одной из библиотек.

«Александр приходил примерно два раза в месяц […] Ему же много лет (34 года — прим. URA.RU), но со сверстниками общаться не может. По умственным способностям у него нет проблем, но разговаривает только с детьми и пожилыми, ему за это делали замечания. Новости в библиотеке все видели. Но первая реакция — жалость. В „колокола“ бить не буду. Пусть полиция с ним разбирается», — цитирует «Комсомольская правда — Екатеринбург» сотрудника одной из библиотек.

Задержанный интересовался книгами по педагогике и писал свою про воспитание детей. Свой труд он активно расхваливал среди детей, но взрослым его книга не понравилась.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге арестовали репетитора по английскому языку. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», его обвиняют в насилии над девочкой.

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Репетитор из Екатеринбурга, обвиненный в педофилии, часто бывал в библиотеках. Там он знакомился с детьми и изучал книги по педагогике, так как сам писал книгу. Об этом на условиях анонимности рассказал сотрудник одной из библиотек. «Александр приходил примерно два раза в месяц […] Ему же много лет (34 года — прим. URA.RU), но со сверстниками общаться не может. По умственным способностям у него нет проблем, но разговаривает только с детьми и пожилыми, ему за это делали замечания. Новости в библиотеке все видели. Но первая реакция — жалость. В „колокола“ бить не буду. Пусть полиция с ним разбирается», — цитирует «Комсомольская правда — Екатеринбург» сотрудника одной из библиотек. Задержанный интересовался книгами по педагогике и писал свою про воспитание детей. Свой труд он активно расхваливал среди детей, но взрослым его книга не понравилась. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге арестовали репетитора по английскому языку. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», его обвиняют в насилии над девочкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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