Екатеринбуржец, которого обвиняют в педофилии, написал книгу об отношениях с детьми

В Екатеринбурге задержанным по обвинению в педофилии оказался 34-летний местный житель. Мужчина называет себя научным деятелем. Он бесплатно распространял через соцсети свою книгу, в которой рассказывает об отношениях с детьми. Екатеринбуржец поведал часть своей биографии, где он работал вожатым в школьных лагерях, что позволяло ему беспрепятственно общаться с несовершеннолетними.
«В 2022 году я уделял внимание более чем сотне детей. Ими были преимущественно девочки. А сколько таких было еще в моей жизни за последние четыре года!», — пишет о себе мужчина в своей книге.
По словам екатеринбуржца, благодаря детям ему удавалось создать себе хорошее настроение. «Я научил их неплохо играть в шашки, бадминтон и настольный теннис. Но наше общение вовсе не ограничивалось только совместными играми. Я обсуждал с ребятами их проблемы», — цитирует мужчину Е1.RU.
Подозреваемый в педофилии житель уральской столицы рассказывает на страницах автобиографии, что его уже задерживали по подозрению в педофилии. Ранее он организовал лагерь для детей, которые гуляют одни. Когда он вернулся домой с очередной прогулки, 34-летний мужчина обнаружил у себя дома полицию.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в растлении ребенка. Уголовное дело поступило в Чкаловский район города.
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