Екатеринбуржец, которого обвиняют в педофилии, написал книгу об отношениях с детьми

23 июня 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Житель уральской столицы, которого задержали по подозрению в педофилии, писал книгу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге задержанным по обвинению в педофилии оказался 34-летний местный житель. Мужчина называет себя научным деятелем. Он бесплатно распространял через соцсети свою книгу, в которой рассказывает об отношениях с детьми. Екатеринбуржец поведал часть своей биографии, где он работал вожатым в школьных лагерях, что позволяло ему беспрепятственно общаться с несовершеннолетними. «В 2022 году я уделял внимание более чем сотне детей. Ими были преимущественно девочки. А сколько таких было еще в моей жизни за последние четыре года!», — пишет о себе мужчина в своей книге. По словам екатеринбуржца, благодаря детям ему удавалось создать себе хорошее настроение. «Я научил их неплохо играть в шашки, бадминтон и настольный теннис. Но наше общение вовсе не ограничивалось только совместными играми. Я обсуждал с ребятами их проблемы», — цитирует мужчину Е1.RU. Подозреваемый в педофилии житель уральской столицы рассказывает на страницах автобиографии, что его уже задерживали по подозрению в педофилии. Ранее он организовал лагерь для детей, которые гуляют одни. Когда он вернулся домой с очередной прогулки, 34-летний мужчина обнаружил у себя дома полицию. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в растлении ребенка. Уголовное дело поступило в Чкаловский район города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге задержанным по обвинению в педофилии оказался 34-летний местный житель. Мужчина называет себя научным деятелем. Он бесплатно распространял через соцсети свою книгу, в которой рассказывает об отношениях с детьми. Екатеринбуржец поведал часть своей биографии, где он работал вожатым в школьных лагерях, что позволяло ему беспрепятственно общаться с несовершеннолетними. «В 2022 году я уделял внимание более чем сотне детей. Ими были преимущественно девочки. А сколько таких было еще в моей жизни за последние четыре года!», — пишет о себе мужчина в своей книге. По словам екатеринбуржца, благодаря детям ему удавалось создать себе хорошее настроение. «Я научил их неплохо играть в шашки, бадминтон и настольный теннис. Но наше общение вовсе не ограничивалось только совместными играми. Я обсуждал с ребятами их проблемы», — цитирует мужчину Е1.RU. Подозреваемый в педофилии житель уральской столицы рассказывает на страницах автобиографии, что его уже задерживали по подозрению в педофилии. Ранее он организовал лагерь для детей, которые гуляют одни. Когда он вернулся домой с очередной прогулки, 34-летний мужчина обнаружил у себя дома полицию. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в растлении ребенка. Уголовное дело поступило в Чкаловский район города.