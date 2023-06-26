Пермякам рассказали, как дешевле поселиться в пригороде

Пермский риелтор: самому строить загородный дом выгоднее, чем покупать уже построенный

27 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Дом можно построить самостоятельно в пределах 10 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Один из наиболее выгодных способов приобретения частного дома в пригороде Перми — купить землю и построить дом самостоятельно. В этом случае траты на жилье не превысят 10 млн рублей, которые можно вложить в покупку по частям. Сначала приобрести землю, а затем заняться строительством дома, рассказала URA.RU директор агентства недвижимости «Территория59» Екатерина Пахомова. «Есть три способа купить загородный дом: приобрести землю и отдельно построить на ней дом, выбрать готовый проект дома от застройщика с земельным участком или купить дом на вторичном рынке. Сейчас люди чаще покупают землю и строят дом самостоятельно. Это получается дешевле», — рассказала Екатерина Пахомова корреспонденту агентства. Она добавила, что самостоятельное строительство дома — долгий процесс. Если нет желания ждать или строить самим, лучше выбрать готовые проекты от застройщика. Дом построят в сжатые сроки, а стоить он будет дешевле готового. Также можно найти недорогие варианты на вторичном рынке, но стоит обратить внимание на инфраструктуру. Часто продают отдельно стоящие коттеджи. Если нужен дом для постоянного проживания, то нужно выбирать место в коттеджном поселке, к которому ведут хорошие дороги, отмечает риелтор.

Один из наиболее выгодных способов приобретения частного дома в пригороде Перми — купить землю и построить дом самостоятельно. В этом случае траты на жилье не превысят 10 млн рублей, которые можно вложить в покупку по частям. Сначала приобрести землю, а затем заняться строительством дома, рассказала URA.RU директор агентства недвижимости «Территория59» Екатерина Пахомова. «Есть три способа купить загородный дом: приобрести землю и отдельно построить на ней дом, выбрать готовый проект дома от застройщика с земельным участком или купить дом на вторичном рынке. Сейчас люди чаще покупают землю и строят дом самостоятельно. Это получается дешевле», — рассказала Екатерина Пахомова корреспонденту агентства. Она добавила, что самостоятельное строительство дома — долгий процесс. Если нет желания ждать или строить самим, лучше выбрать готовые проекты от застройщика. Дом построят в сжатые сроки, а стоить он будет дешевле готового. Также можно найти недорогие варианты на вторичном рынке, но стоит обратить внимание на инфраструктуру. Часто продают отдельно стоящие коттеджи. Если нужен дом для постоянного проживания, то нужно выбирать место в коттеджном поселке, к которому ведут хорошие дороги, отмечает риелтор.