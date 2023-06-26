В Челябинской области 28 и 29 июня пройдут грозы с порывами ветра, достигающими 14 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.
«На регион 28 и 29 июня надвигаются грозы. Порывы ветра могут достигнуть до 14 метров в секунду. Ночью 28 июня температура воздуха может опуститься до плюс трех градусов, ночью 29 июня — до плюс пяти градусов в низинах. Дневная температура установится теплая: от 20 до 27 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС.
В области 30 июня стихия успокоится: синоптики обещают погоду с переменчивой облачностью, преимущественно без осадков. Температура будет колебаться с 10-15 градусов ночью и 23-28 градусов днем.
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