26 июня 2023

В Челябинской области задержатся грозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, гроза, молния, молния
Грозы и сильный ветер ожидаются в регионе 28 и 29 июня Фото:

В Челябинской области 28 и 29 июня пройдут грозы с порывами ветра, достигающими 14 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«На регион 28 и 29 июня надвигаются грозы. Порывы ветра могут достигнуть до 14 метров в секунду. Ночью 28 июня температура воздуха может опуститься до плюс трех градусов, ночью 29 июня — до плюс пяти градусов в низинах. Дневная температура установится теплая: от 20 до 27 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В области 30 июня стихия успокоится: синоптики обещают погоду с переменчивой облачностью, преимущественно без осадков. Температура будет колебаться с 10-15 градусов ночью и 23-28 градусов днем.

28 и 29 июня ожидаются прохладные ночи с температурой плюс 3-5 градусов
28 и 29 июня ожидаются прохладные ночи с температурой плюс 3-5 градусов

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В Челябинской области 28 и 29 июня пройдут грозы с порывами ветра, достигающими 14 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «На регион 28 и 29 июня надвигаются грозы. Порывы ветра могут достигнуть до 14 метров в секунду. Ночью 28 июня температура воздуха может опуститься до плюс трех градусов, ночью 29 июня — до плюс пяти градусов в низинах. Дневная температура установится теплая: от 20 до 27 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС. В области 30 июня стихия успокоится: синоптики обещают погоду с переменчивой облачностью, преимущественно без осадков. Температура будет колебаться с 10-15 градусов ночью и 23-28 градусов днем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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