Два крупных вуза Екатеринбурга получат общий кампус. Фото

Глава Екатеринбурга Орлов анонсировал, что УрГЮУ и УрГУПС могут обзавестись общим кампусом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишарин. Лекция в УрГУПС. Екатеринбург
По словам Орлова, помимо УрГЮУ, в преобразованиях заинтересован и расположенный рядом УрГУПС Фото:

У Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) и Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) появится общий учебный кампус. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Уральский государственный юридический университет готовится в сентябре отметить свое 105-летие. И представил в этой связи вместе с девелоперами интересные предложения по преобразованиям территории возле своего главного корпуса на улице Колмогорова», — заявил Орлов в telegram-канале.

Мэр заметил, что район нуждается в развитии, и в этом заинтересованы не только городские власти, но и рядом располагающийся УрГУПС. Возможно, обратил внимание Орлов, два вуза получат совместный кампус.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) и Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) появится общий учебный кампус. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Уральский государственный юридический университет готовится в сентябре отметить свое 105-летие. И представил в этой связи вместе с девелоперами интересные предложения по преобразованиям территории возле своего главного корпуса на улице Колмогорова», — заявил Орлов в telegram-канале. Мэр заметил, что район нуждается в развитии, и в этом заинтересованы не только городские власти, но и рядом располагающийся УрГУПС. Возможно, обратил внимание Орлов, два вуза получат совместный кампус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...