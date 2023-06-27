У Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) и Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) появится общий учебный кампус. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
«Уральский государственный юридический университет готовится в сентябре отметить свое 105-летие. И представил в этой связи вместе с девелоперами интересные предложения по преобразованиям территории возле своего главного корпуса на улице Колмогорова», — заявил Орлов в telegram-канале.
Мэр заметил, что район нуждается в развитии, и в этом заинтересованы не только городские власти, но и рядом располагающийся УрГУПС. Возможно, обратил внимание Орлов, два вуза получат совместный кампус.
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