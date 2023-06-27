Два крупных вуза Екатеринбурга получат общий кампус. Фото

Глава Екатеринбурга Орлов анонсировал, что УрГЮУ и УрГУПС могут обзавестись общим кампусом

27 июня 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

По словам Орлова, помимо УрГЮУ, в преобразованиях заинтересован и расположенный рядом УрГУПС Фото: Андрей Гусельников © URA.RU У Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) и Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) появится общий учебный кампус. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Уральский государственный юридический университет готовится в сентябре отметить свое 105-летие. И представил в этой связи вместе с девелоперами интересные предложения по преобразованиям территории возле своего главного корпуса на улице Колмогорова», — заявил Орлов в telegram-канале. Мэр заметил, что район нуждается в развитии, и в этом заинтересованы не только городские власти, но и рядом располагающийся УрГУПС. Возможно, обратил внимание Орлов, два вуза получат совместный кампус.

У Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) и Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) появится общий учебный кампус. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Уральский государственный юридический университет готовится в сентябре отметить свое 105-летие. И представил в этой связи вместе с девелоперами интересные предложения по преобразованиям территории возле своего главного корпуса на улице Колмогорова», — заявил Орлов в telegram-канале. Мэр заметил, что район нуждается в развитии, и в этом заинтересованы не только городские власти, но и рядом располагающийся УрГУПС. Возможно, обратил внимание Орлов, два вуза получат совместный кампус.