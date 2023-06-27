В челябинском музее пройдет День дарения

Подарки для музея принимают в Восточной башне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Государственном историческом музее Южного Урала пройдет День дарения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

«День дарения пройдет 3 июля в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию музея. В подарок музею можно принести хорошо сохранившийся предмет быта, фотографию военного или довоенного времени, предмет гардероба, предмет советской бытовой техники», — рассказали в пресс-службе регионального минкульта.

Подарки для музея можно приносить 3 июля с 10 до 17 часов в Восточную башню музея (Большой выставочный зал). С собой нужно взять паспорт. Хранители поблагодарят каждого дарителя — выпишут именную грамоту и выдадут приглашение на двоих для посещения музея.