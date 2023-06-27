В челябинском музее пройдет День дарения

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Заросли на реке Миасс. Челябинск, краеведческий музей, город челябинск, река миасс
Подарки для музея принимают в Восточной башне Фото:

В Государственном историческом музее Южного Урала пройдет День дарения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

«День дарения пройдет 3 июля в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию музея. В подарок музею можно принести хорошо сохранившийся предмет быта, фотографию военного или довоенного времени, предмет гардероба, предмет советской бытовой техники», — рассказали в пресс-службе регионального минкульта.

Подарки для музея можно приносить 3 июля с 10 до 17 часов в Восточную башню музея (Большой выставочный зал). С собой нужно взять паспорт. Хранители поблагодарят каждого дарителя — выпишут именную грамоту и выдадут приглашение на двоих для посещения музея.

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В Государственном историческом музее Южного Урала пройдет День дарения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области. «День дарения пройдет 3 июля в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию музея. В подарок музею можно принести хорошо сохранившийся предмет быта, фотографию военного или довоенного времени, предмет гардероба, предмет советской бытовой техники», — рассказали в пресс-службе регионального минкульта. Подарки для музея можно приносить 3 июля с 10 до 17 часов в Восточную башню музея (Большой выставочный зал). С собой нужно взять паспорт. Хранители поблагодарят каждого дарителя — выпишут именную грамоту и выдадут приглашение на двоих для посещения музея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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