Комплекс разместится на участке площадью 20 тысяч 579 квадратных метров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска на улице Мраморная построят новый складской комплекс площадью 20 тысяч 580 квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство складского комплекса), в территориальной зоне коммунальных объектов хранения автотранспорта по улице Мраморной в Металлургическом районе города Челябинска. Инициатор проекта — Малашков Юрий Трофимович», — сообщается на сайте.

Согласно документации, участок предназначен под строительство складского комплекса. Кадастровая стоимость земель составляет 22 млн 787 тысяч 332 рубля.

Согласно сервису «Сбис», инициатор проекта строительства является владельцем компании ООО «Тяжстрой СК». Фирма занимается 30 видами деятельности, в том числе строительством жилых и нежилых зданий, производством строительных металлических конструкций, оптовой торговлей машинами и оборудованием, арендой грузового автомобильного транспорта.