Shot: неизвестный пытался поджечь батарейный шкаф на железной дороге под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, рельсы, железная дорога
Неизвестный пытался поджечь батарейный шкаф ночью 27 июня Фото:

В ночь на 27 июня неизвестный попытался поджечь батарейный шкаф на железной дороге на перегоне Сысерть-Мраморское (Полевской городской округ, Свердловская область). Однако возгорание, как пишут в соцсетях, потушилось само.

«На железной дороге под Екатеринбургом неизвестный поджег батарейный шкаф на перегоне Сысерть-Мраморское. Возгорание ликвидировалось само», — пишет telegram-канал Shot.

Отогнутую дверь шкафа заметил машинист поезда. На место происшествия прибыли полицейские, которые установили, что шкаф пытались поджечь. На движение поездов диверсия никак не повлияла, пострадавших нет. Полицейские нашли следы обуви и орудие взлома возле шкафа, диверсанта уже ищут.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. В ведомстве от комментариев отказались.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 27 июня неизвестный попытался поджечь батарейный шкаф на железной дороге на перегоне Сысерть-Мраморское (Полевской городской округ, Свердловская область). Однако возгорание, как пишут в соцсетях, потушилось само. «На железной дороге под Екатеринбургом неизвестный поджег батарейный шкаф на перегоне Сысерть-Мраморское. Возгорание ликвидировалось само», — пишет telegram-канал Shot. Отогнутую дверь шкафа заметил машинист поезда. На место происшествия прибыли полицейские, которые установили, что шкаф пытались поджечь. На движение поездов диверсия никак не повлияла, пострадавших нет. Полицейские нашли следы обуви и орудие взлома возле шкафа, диверсанта уже ищут. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. В ведомстве от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...