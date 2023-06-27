Shot: неизвестный пытался поджечь батарейный шкаф на железной дороге под Екатеринбургом

В ночь на 27 июня неизвестный попытался поджечь батарейный шкаф на железной дороге на перегоне Сысерть-Мраморское (Полевской городской округ, Свердловская область). Однако возгорание, как пишут в соцсетях, потушилось само.
«На железной дороге под Екатеринбургом неизвестный поджег батарейный шкаф на перегоне Сысерть-Мраморское. Возгорание ликвидировалось само», — пишет telegram-канал Shot.
Отогнутую дверь шкафа заметил машинист поезда. На место происшествия прибыли полицейские, которые установили, что шкаф пытались поджечь. На движение поездов диверсия никак не повлияла, пострадавших нет. Полицейские нашли следы обуви и орудие взлома возле шкафа, диверсанта уже ищут.
Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. В ведомстве от комментариев отказались.
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