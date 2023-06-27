27 июня 2023

В Челябинске сбили мотоциклиста с пассажиркой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
ДТП произошло 27 июня на улице 60-летия Октября (архивное фото) Фото:

В Челябинске на улице 60-летия Октября столкнулись легковушка и мотоциклист с пассажиркой. Молодые люди госпитализированы в больницу.

«ДТП 27 июня произошло на ЧМЗ. Парень и девушка в больнице», — сообщил очевидец telegram-каналу «Челябинск, который смог».

URA.RU связалось с пресс-службой Госавтоинспекции по Челябинску. На звонок никто не ответил.

Обновлено 28.06 в 11:28 по уральскому времени:

«Медпомощь потребовалась мотоциклисту и его пассажирке. Предварительно, водитель „Лады Гранта“ при развороте столкнулся с мотоциклом „Racer“, двигавшимся попутно слева», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

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В Челябинске на улице 60-летия Октября столкнулись легковушка и мотоциклист с пассажиркой. Молодые люди госпитализированы в больницу. «ДТП 27 июня произошло на ЧМЗ. Парень и девушка в больнице», — сообщил очевидец telegram-каналу «Челябинск, который смог». URA.RU связалось с пресс-службой Госавтоинспекции по Челябинску. На звонок никто не ответил. Обновлено 28.06 в 11:28 по уральскому времени: «Медпомощь потребовалась мотоциклисту и его пассажирке. Предварительно, водитель „Лады Гранта“ при развороте столкнулся с мотоциклом „Racer“, двигавшимся попутно слева», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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