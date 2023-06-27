ДТП произошло 27 июня на улице 60-летия Октября (архивное фото)
В Челябинске на улице 60-летия Октября столкнулись легковушка и мотоциклист с пассажиркой. Молодые люди госпитализированы в больницу.
«ДТП 27 июня произошло на ЧМЗ. Парень и девушка в больнице», — сообщил очевидец telegram-каналу «
URA.RU связалось с пресс-службой Госавтоинспекции по Челябинску. На звонок никто не ответил.
Обновлено 28.06 в 11:28 по уральскому времени:
«Медпомощь потребовалась мотоциклисту и его пассажирке. Предварительно, водитель „Лады Гранта“ при развороте столкнулся с мотоциклом „Racer“, двигавшимся попутно слева», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.
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