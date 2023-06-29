Челябинку задержали за секс с подростком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Любительнице «клубнички» грозит до 4 лет колонии Фото:

Жительницу Увельского района (Челябинская область) задержали за секс с 15-летним подростком. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, 40-летняя сотрудница местного досугового клуба совратила подростка 2007 года рождения. Сейчас женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения и возбуждения дела по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», — рассказал инсайдер.

Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Минимальная — обязательные работы. В пресс-службе регионального управления СКР сообщили URA.RU, что информация о произошедшем пока не поступала.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницу Увельского района (Челябинская область) задержали за секс с 15-летним подростком. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Предварительно, 40-летняя сотрудница местного досугового клуба совратила подростка 2007 года рождения. Сейчас женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения и возбуждения дела по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», — рассказал инсайдер. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Минимальная — обязательные работы. В пресс-службе регионального управления СКР сообщили URA.RU, что информация о произошедшем пока не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...