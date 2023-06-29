Челябинку задержали за секс с подростком

Жительницу Увельского района (Челябинская область) задержали за секс с 15-летним подростком. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, 40-летняя сотрудница местного досугового клуба совратила подростка 2007 года рождения. Сейчас женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения и возбуждения дела по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», — рассказал инсайдер.
Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Минимальная — обязательные работы. В пресс-службе регионального управления СКР сообщили URA.RU, что информация о произошедшем пока не поступала.
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