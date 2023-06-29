Челябинку задержали за секс с подростком

29 июня 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Любительнице «клубнички» грозит до 4 лет колонии Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительницу Увельского района (Челябинская область) задержали за секс с 15-летним подростком. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Предварительно, 40-летняя сотрудница местного досугового клуба совратила подростка 2007 года рождения. Сейчас женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения и возбуждения дела по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», — рассказал инсайдер. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Минимальная — обязательные работы. В пресс-службе регионального управления СКР сообщили URA.RU, что информация о произошедшем пока не поступала.

Жительницу Увельского района (Челябинская область) задержали за секс с 15-летним подростком. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Предварительно, 40-летняя сотрудница местного досугового клуба совратила подростка 2007 года рождения. Сейчас женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения и возбуждения дела по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», — рассказал инсайдер. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Минимальная — обязательные работы. В пресс-службе регионального управления СКР сообщили URA.RU, что информация о произошедшем пока не поступала.