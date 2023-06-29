Ректор УрФУ раскрыл, кто будет иметь приоритет при заселении в кампус

Приоритет при заселении в новые общежития УрФУ будут иметь студенты с отличной успеваемостью

29 июня 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Виктор Кокшаров отметил то, что студенты-отличники будут иметь приоритет при заселении в «Кампус» Фото: Анна Майорова © URA.RU Студенты, имеющие высокие показатели в учебной и внеучебной работе, будут иметь приоритет при заселении в новые общежития, которые находятся в Новокольцовском районе. Об этом сообщил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. «Приоритет при заселении будут иметь первокурсники. Это позволит им влиться в студенческую жизнь. Приоритет в выборе места получат также студенты с отличной успеваемостью и высокими баллами по внеучебной или научной деятельности», — сказал Кокшаров во время прямой линии, которую транслировала телекомпания ОТВ. Ранее URA.RU писало, что строительство кампуса УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга вышло на новый этап. Там завершили первую очередь студгородка.

Студенты, имеющие высокие показатели в учебной и внеучебной работе, будут иметь приоритет при заселении в новые общежития, которые находятся в Новокольцовском районе. Об этом сообщил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. «Приоритет при заселении будут иметь первокурсники. Это позволит им влиться в студенческую жизнь. Приоритет в выборе места получат также студенты с отличной успеваемостью и высокими баллами по внеучебной или научной деятельности», — сказал Кокшаров во время прямой линии, которую транслировала телекомпания ОТВ. Ранее URA.RU писало, что строительство кампуса УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга вышло на новый этап. Там завершили первую очередь студгородка.