Ректор УрФУ раскрыл, кто будет иметь приоритет при заселении в кампус

Студенты, имеющие высокие показатели в учебной и внеучебной работе, будут иметь приоритет при заселении в новые общежития, которые находятся в Новокольцовском районе. Об этом сообщил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.
«Приоритет при заселении будут иметь первокурсники. Это позволит им влиться в студенческую жизнь. Приоритет в выборе места получат также студенты с отличной успеваемостью и высокими баллами по внеучебной или научной деятельности», — сказал Кокшаров во время прямой линии, которую транслировала телекомпания ОТВ.
Ранее URA.RU писало, что строительство кампуса УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга вышло на новый этап. Там завершили первую очередь студгородка.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.