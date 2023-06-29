Путин поздравил Челябинский исторический музей со столетием. Скрин

30 июня 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Президент отметил талант и самоотверженный труд сотрудников музея Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил Челябинский исторический музей со столетием. Правительственная телеграмма размещена на странице музея в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляю вас со знаменательной датой — 100-летием Государственного исторического музея Южного Урала. Ваш музей был основан талантливыми, неравнодушными, увлеченными людьми, неутомимыми подвижниками и созидателями. Во многом благодаря их самоотверженному труду, творческой энергии он стал признанным центром просвещения и культуры на Южном Урале», — отметил Путин в правительственной телеграмме. К своему столетию музей представит посетителям сборную выставку лучших проектов за последние годы. В залах можно будет увидеть экспонаты самых популярных выставок — «Стальная слава Златоуста», «Русское застолье», «Под знаменем креста», «Ядерный щит России», «Аркаим — страна городов», «Одна на всех Победа». С 1 по 11 июля с 17:00 до 19:00 в честь юбилея музей сделает бесплатным вход для всех желающих. Скрин: соцсети челябинского музея

Президент России Владимир Путин поздравил Челябинский исторический музей со столетием. Правительственная телеграмма размещена на странице музея в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляю вас со знаменательной датой — 100-летием Государственного исторического музея Южного Урала. Ваш музей был основан талантливыми, неравнодушными, увлеченными людьми, неутомимыми подвижниками и созидателями. Во многом благодаря их самоотверженному труду, творческой энергии он стал признанным центром просвещения и культуры на Южном Урале», — отметил Путин в правительственной телеграмме. К своему столетию музей представит посетителям сборную выставку лучших проектов за последние годы. В залах можно будет увидеть экспонаты самых популярных выставок — «Стальная слава Златоуста», «Русское застолье», «Под знаменем креста», «Ядерный щит России», «Аркаим — страна городов», «Одна на всех Победа». С 1 по 11 июля с 17:00 до 19:00 в честь юбилея музей сделает бесплатным вход для всех желающих.