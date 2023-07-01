01 июля 2023

Пригород Челябинска накрыл плотный густой туман. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман. Челябинск , погода, город, климат, осень, туман
Плотный туман опустился на пригород Челябинска Фото:

Плотный густой туман накрыл Сосновский район Челябинской области и часть трассы М-5 «Урал». Из-за этого на некоторых участках дороги практически нулевая видимость, рассказали URA.RU читатели.

«На трассе М-5 „Урал“ от Чебаркуля до Челябинска, и по объездной около Полетаево в сторону Екатеринбурга местами густой туман. На некоторых участках дороги видимость практически нулевая, ехать невозможно», — рассказал журналисту URA.RU один из читателей.

Ранее шквалистый ветер во время грозы сорвал крышу у ДК ЧТПЗ в Ленинском районе Челябинска. Фотографии инцидента появилась в соцсетях.

Плотный туман опустился на Сосновский район Челябинской области
Плотный туман опустился на Сосновский район Челябинской области
На некоторых участках дороги около Челябинска практически нулевая видимость
На некоторых участках дороги около Челябинска практически нулевая видимость

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Плотный густой туман накрыл Сосновский район Челябинской области и часть трассы М-5 «Урал». Из-за этого на некоторых участках дороги практически нулевая видимость, рассказали URA.RU читатели. «На трассе М-5 „Урал“ от Чебаркуля до Челябинска, и по объездной около Полетаево в сторону Екатеринбурга местами густой туман. На некоторых участках дороги видимость практически нулевая, ехать невозможно», — рассказал журналисту URA.RU один из читателей. Ранее шквалистый ветер во время грозы сорвал крышу у ДК ЧТПЗ в Ленинском районе Челябинска. Фотографии инцидента появилась в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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