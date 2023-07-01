Плотный туман опустился на пригород Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Плотный густой туман накрыл Сосновский район Челябинской области и часть трассы М-5 «Урал». Из-за этого на некоторых участках дороги практически нулевая видимость, рассказали URA.RU читатели.

«На трассе М-5 „Урал“ от Чебаркуля до Челябинска, и по объездной около Полетаево в сторону Екатеринбурга местами густой туман. На некоторых участках дороги видимость практически нулевая, ехать невозможно», — рассказал журналисту URA.RU один из читателей.

Ранее шквалистый ветер во время грозы сорвал крышу у ДК ЧТПЗ в Ленинском районе Челябинска. Фотографии инцидента появилась в соцсетях.

Плотный туман опустился на Сосновский район Челябинской области