Плотный туман опустился на пригород Челябинска
Плотный густой туман накрыл Сосновский район Челябинской области и часть трассы М-5 «Урал». Из-за этого на некоторых участках дороги практически нулевая видимость, рассказали URA.RU читатели.
«На трассе М-5 „Урал“ от Чебаркуля до Челябинска, и по объездной около Полетаево в сторону Екатеринбурга местами густой туман. На некоторых участках дороги видимость практически нулевая, ехать невозможно», — рассказал журналисту URA.RU один из читателей.
Ранее шквалистый ветер во время грозы сорвал крышу у ДК ЧТПЗ в Ленинском районе Челябинска. Фотографии инцидента появилась в соцсетях.
Плотный туман опустился на Сосновский район Челябинской области
На некоторых участках дороги около Челябинска практически нулевая видимость
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