Сын экс-главы облизбиркома устроился в мэрию Екатеринбурга, чего не удалось отцу

Новым начальником комитета мэрии Екатеринбурга по экологии стал Игорь Русинов — сын Владимира Русинова, экс-главы областной избирательной комиссии. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе горадминистрации.
По данным агентства, Русинов-младший получил должность по рекомендации предыдущего начальника комитета Артура Зиганшина, который баллотируется в гордуму. Ранее молодой (33 года) чиновник работал в Общероссийском народном фронте (ОНФ).
Русинов-старший с конца 2021 года фактически на пенсии. После ухода из облизбиркома его хотели сделать главой муниципальной Счетной палаты, это спровоцировало конфликт между мэром Алексеем Орловым и спикером думы Игорем Володиным, и назначение сорвалось.
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