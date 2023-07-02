02 июля 2023

Сын экс-главы облизбиркома устроился в мэрию Екатеринбурга, чего не удалось отцу

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарного груза. Екатеринбург, русинов игорь
Игорь Русинов прежде работал в ОНФ Фото:

Новым начальником комитета мэрии Екатеринбурга по экологии стал Игорь Русинов — сын Владимира Русинова, экс-главы областной избирательной комиссии. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе горадминистрации.

По данным агентства, Русинов-младший получил должность по рекомендации предыдущего начальника комитета Артура Зиганшина, который баллотируется в гордуму. Ранее молодой (33 года) чиновник работал в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Русинов-старший с конца 2021 года фактически на пенсии. После ухода из облизбиркома его хотели сделать главой муниципальной Счетной палаты, это спровоцировало конфликт между мэром Алексеем Орловым и спикером думы Игорем Володиным, и назначение сорвалось.

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Новым начальником комитета мэрии Екатеринбурга по экологии стал Игорь Русинов — сын Владимира Русинова, экс-главы областной избирательной комиссии. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе горадминистрации. По данным агентства, Русинов-младший получил должность по рекомендации предыдущего начальника комитета Артура Зиганшина, который баллотируется в гордуму. Ранее молодой (33 года) чиновник работал в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Русинов-старший с конца 2021 года фактически на пенсии. После ухода из облизбиркома его хотели сделать главой муниципальной Счетной палаты, это спровоцировало конфликт между мэром Алексеем Орловым и спикером думы Игорем Володиным, и назначение сорвалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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