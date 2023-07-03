Вице-премьер РФ Трутнев удивился ценам на уральские самолеты и запустил проверку

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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, трутнев юрий
Юрий Трутнев дал подчиненным две недели на подготовку доклада Фото:

Зампредседателя правительства РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев удивился выросшим ценам на самолеты «Байкал», которые производит Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Минпромторгу и Минтрансу дано поручение разобраться.

«Мы поддерживали строительство самолета „Байкал“, но в процессе он почему-то начал расти в цене. Я попросил Минпромторг вместе с Минтрансом и лизинговой компанией — они разберутся, почему так происходит, потому что нам нужно не просто строить самолеты: нам надо строить их так, чтобы цена их эксплуатации была разумной, чтобы стоимость перевозок была для людей посильной», — цитирует Трутнева «Интерфакс». Обозначенный им срок проверки — две недели.

Как писал о URA.RU, УЗГА намерен произвести до 2030 года более 100 «Байкалов». Их преимущество в том, что они могут работать в сложных климатических условиях, а также обладают высокой скоростью и могут перевозить пассажиров на дальние расстояния.

Разработку представили в феврале. Она должна заменить легендарные Ан-2, которые летают с 1947 года.

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Зампредседателя правительства РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев удивился выросшим ценам на самолеты «Байкал», которые производит Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Минпромторгу и Минтрансу дано поручение разобраться. «Мы поддерживали строительство самолета „Байкал“, но в процессе он почему-то начал расти в цене. Я попросил Минпромторг вместе с Минтрансом и лизинговой компанией — они разберутся, почему так происходит, потому что нам нужно не просто строить самолеты: нам надо строить их так, чтобы цена их эксплуатации была разумной, чтобы стоимость перевозок была для людей посильной», — цитирует Трутнева «Интерфакс». Обозначенный им срок проверки — две недели. Как писал о URA.RU, УЗГА намерен произвести до 2030 года более 100 «Байкалов». Их преимущество в том, что они могут работать в сложных климатических условиях, а также обладают высокой скоростью и могут перевозить пассажиров на дальние расстояния. Разработку представили в феврале. Она должна заменить легендарные Ан-2, которые летают с 1947 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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