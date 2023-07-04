Генпрокурор РФ Краснов тайно открыл в Екатеринбурге бюст легендарного предшественника

Журналистов к новому бюсту не подпустили Фото: Илья Московец © URA.RU

Генпрокурор РФ Игорь Краснов открыл в Екатеринбурге бюст первого российского прокурора Павла Ягужинского (1722—1736 гг.). Свидетелем закрытой для СМИ церемонии у здания свердловской прокуратуры стал корреспондент URA.RU.

Перед этим Краснов возложил цветы на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Об этом рассказали уже в пресс-службе прокуратуры региона. По окончании церемоний Краснов отправился в резиденцию губернатора — на заседание межгосударственного совета по противодействию коррупции.

В уральской столице 4 июля работает не только Краснов, но и его коллеги из других стран-участниц СНГ. В прошлом году члены совета собирались в Минске.