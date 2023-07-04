Генпрокурор РФ Краснов тайно открыл в Екатеринбурге бюст легендарного предшественника

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Журналистов к новому бюсту не подпустили
Журналистов к новому бюсту не подпустили Фото:

Генпрокурор РФ Игорь Краснов открыл в Екатеринбурге бюст первого российского прокурора Павла Ягужинского (1722—1736 гг.). Свидетелем закрытой для СМИ церемонии у здания свердловской прокуратуры стал корреспондент URA.RU.

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Перед этим Краснов возложил цветы на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Об этом рассказали уже в пресс-службе прокуратуры региона. По окончании церемоний Краснов отправился в резиденцию губернатора — на заседание межгосударственного совета по противодействию коррупции.

В уральской столице 4 июля работает не только Краснов, но и его коллеги из других стран-участниц СНГ. В прошлом году члены совета собирались в Минске.

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов открыл в Екатеринбурге бюст первого российского прокурора Павла Ягужинского (1722—1736 гг.). Свидетелем закрытой для СМИ церемонии у здания свердловской прокуратуры стал корреспондент URA.RU. Перед этим Краснов возложил цветы на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Об этом рассказали уже в пресс-службе прокуратуры региона. По окончании церемоний Краснов отправился в резиденцию губернатора — на заседание межгосударственного совета по противодействию коррупции. В уральской столице 4 июля работает не только Краснов, но и его коллеги из других стран-участниц СНГ. В прошлом году члены совета собирались в Минске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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