Автозавод в Миассе объявил массовый набор сотрудников

Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская область) до конца 2023 года собирается принять до 1,5 тысячи дополнительных работников. Об этом сообщили 5 июля в пресс-службе компании.
«Коллектив предприятия — порядка 7,3 тысячи человек. Также по договорам заемного персонала на предприятии трудится более 800 человек. Сейчас открыто более 1 тысячи вакансий. Соответственно, до конца года число сотрудников может вырасти на 18,5%, до 9,6 тысячи человек», — приводит «Интерфакс» информацию пресс-службы АЗ «Урал».
Больше всего завод нуждается в слесарях механосборочных работ, сварщиках, станочниках широкого профиля, наладчиков станков и оборудования, слесаря по ремонту оборудования, токарях, фрезеровщиков, инженерах-технологах и контролеров ОТК.
Предприятие привлекает иногородних сотрудников, обеспечивая их бесплатным жильем, компенсациями и иными льготами. Кроме того, компания стимулирует подготовку собственных кадров из числа молодежи — с участием опытных работников. В конце июня на «Урале» начали строительство нового сборочного корпуса и главного конвейера. Снимающим ограничения на габариты и вес собираемых машин. Старт новому проекту, который обеспечит рабочие места для 1,2 тысячи человек, дали губернатор Алексей Текслер и полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В новом корпусе будут собирать до 5,5 тысячи спецавтомобилей в год.
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