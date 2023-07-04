04 июля 2023

В МЧС предупредили пермяков о граде и сильном ветре

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Шторм . Пермь, гроза, штормовое предупреждение, туча над городом, дождь
Ожидаются порывы ветра до 14 метро в секунду Фото:

Пермский край 6 июня ожидают грозы и сильные порывы ветра до 14 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Днем 6 июля местами на территории Пермского края ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 14 м/с», — говорится на сайте. Жителям региона рекомендуются не находится во время грозы рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями.

На текущей неделе в крае синоптики регистрируют 30-градусную жару. Из-за жаркой погоды и засухи в некоторых территориях региона ввели режим ЧС, а в столице Прикамья жители выходят к прохладным фонтанам и на местные пляжи.

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Пермский край 6 июня ожидают грозы и сильные порывы ветра до 14 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. «Днем 6 июля местами на территории Пермского края ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 14 м/с», — говорится на сайте. Жителям региона рекомендуются не находится во время грозы рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. На текущей неделе в крае синоптики регистрируют 30-градусную жару. Из-за жаркой погоды и засухи в некоторых территориях региона ввели режим ЧС, а в столице Прикамья жители выходят к прохладным фонтанам и на местные пляжи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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