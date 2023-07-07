Караоке, стриптиз и рестораны — где в Екатеринбурге смогут отдохнуть гости «Иннопрома»

В прошлые года желающие попеть устроили ажиотаж Фото: Марина Молдавская © URA.RU

На четыре дня — с 10 по 13 июля — Екатеринбург станет международным деловым центром благодаря «Иннопрому». Ежегодно гости посещают не только стратегические сессии, но и как следует отдыхают в новом для себя городе. URA.RU подготовило топ-мест, где по традиции собираются участники промышленной выставки.

Организаторы «Иннопрома» признались корреспонденту URA.RU, что никаких культурных программ они не составляют, но направляют всем участникам особую ссылку. В ней указаны городские события, которые они могут посетить, если располагают временем.

Например, гостям промышленной выставки предлагают отправиться на экскурсию в Ельцин Центр, на квартирник на крыше «Синара центра», на летний бал «Екатеринбуржские сезоны» в Teatro Veneziano. Также можно посетить фестиваль дальневосточных гребешков «На гребне», среди участников — рестораны Ovo Izakaya, «РыбаLove», Scuba, Sekta organic wine bar, «Био Шмио» и еще десяток заведений. Тем, кто приедет раньше, советуют отправиться 8 июля на премьеру балета «Сильфида» в «Урал. Опера. Балет», остальные учреждения уже завершили театральный сезон и не стали его продлевать ради «Иннопрома».

Большая часть программы, которую высылают организаторы, не совпадает с днями «Иннопрома» или предлагает к посещению места, которые заканчивают работу в пять-шесть вечера. Поэтому гости предпочитают ходить тем же маршрутами, что и их предшественники.

В первую очередь, они направляются на ужин, чтобы не только попробовать уральскую кухню, но и провести неформальные деловые переговоры. Среди популярных элитных ресторанов «Троекуровъ», Castor`ka, Dolce Vita, Le Grand cafe и Panorama ASP. После этого компании могут делиться и выбирать развлечения себе по душе.

Например, в прошлые года некоторые «делегации» отправлялись петь в караоке. Особой популярностью пользовался «Огонек», «Черничные ночи» и Red bar & Karaoke. После этого поклонники женской красоты отправлялись в стриптиз-клубы — Show Girls Cabaret, «Естествознание» и «Zажигалка». Однако, что выберут нынешние гости «Иннопрома» в качестве ночных развлечений — пока остается загадкой, но шумные вечеринки точно не пройдут незамеченными.

Ранее URA.RU рассказывало, что гости «Иннопрома-2017» стояли в очередях в караоке, дрались в банях и тосковали по театру. Многие устраивали аншлаги в топовых ресторанах Екатеринбурга, кто-то предпочитал посещать VIP-вечеринки.