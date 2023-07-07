07 июля 2023

Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах в свердловском детдоме

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин потребовал доклад, как идет расследование дела об издевательствах над детьми Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дело по сообщениям об издевательствах в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (СРЦН) в поселке Заводоуспенское (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц детского дома в Свердловской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Доклад предоставит исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Ранее URA.RU передавало слова директора тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселой, что в СРЦН избивают, а также используют ненормативную лексику в адрес детей. Следователи возбудили уголовное дело. А тюменская активиста попросила Бастрыкина проконтролировать ход дела.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дело по сообщениям об издевательствах в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (СРЦН) в поселке Заводоуспенское (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц детского дома в Свердловской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Доклад предоставит исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. Ранее URA.RU передавало слова директора тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселой, что в СРЦН избивают, а также используют ненормативную лексику в адрес детей. Следователи возбудили уголовное дело. А тюменская активиста попросила Бастрыкина проконтролировать ход дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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