Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах в свердловском детдоме

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дело по сообщениям об издевательствах в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (СРЦН) в поселке Заводоуспенское (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц детского дома в Свердловской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Доклад предоставит исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.
Ранее URA.RU передавало слова директора тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселой, что в СРЦН избивают, а также используют ненормативную лексику в адрес детей. Следователи возбудили уголовное дело. А тюменская активиста попросила Бастрыкина проконтролировать ход дела.
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