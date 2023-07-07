Мэрия Перми выставила на торги полузаброшенный автодром

08 июля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

В Перми продается с торгов право аренды на участок, где тренируют навыки вождения автолюбители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми выставили на торги право аренды земельного участка на бульваре Гагарина, 88а. Об этом говорится в документации к торгам городского департамента имущественных отношений. На кадастровой карте земельный участок значится как площадка для вождения «Площадь участка 7,5 тысячи кв. м, начальная стоимость лота и размер ежегодной арендной платы — 6,1 млн рублей. Срок аренды территории — 7 лет и 4 месяца. Торги назначены на 3 августа», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Уточняется, что на кадастровой карте земельный участок значится как площадка для вождения. Часть площадки, отмечает издание, заросла травой и используется автошколами как тренировочный автодром для начинающих водителей. Ранее мэрия Перми выставила на торги участок за Красавинским мостом на улице Калинина, з/у 102а. Информация о проведении торгов появилась на электронной торговой площадке городской администрации.

В Перми выставили на торги право аренды земельного участка на бульваре Гагарина, 88а. Об этом говорится в документации к торгам городского департамента имущественных отношений. На кадастровой карте земельный участок значится как площадка для вождения «Площадь участка 7,5 тысячи кв. м, начальная стоимость лота и размер ежегодной арендной платы — 6,1 млн рублей. Срок аренды территории — 7 лет и 4 месяца. Торги назначены на 3 августа», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Уточняется, что на кадастровой карте земельный участок значится как площадка для вождения. Часть площадки, отмечает издание, заросла травой и используется автошколами как тренировочный автодром для начинающих водителей. Ранее мэрия Перми выставила на торги участок за Красавинским мостом на улице Калинина, з/у 102а. Информация о проведении торгов появилась на электронной торговой площадке городской администрации.