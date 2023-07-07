07 июля 2023

Мэрия Перми выставила на торги полузаброшенный автодром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автодром. Курган, автодром, учебный автомобиль, автошкола, учебная машина, экзамен пдд
В Перми продается с торгов право аренды на участок, где тренируют навыки вождения автолюбители Фото:

В Перми выставили на торги право аренды земельного участка на бульваре Гагарина, 88а. Об этом говорится в документации к торгам городского департамента имущественных отношений. На кадастровой карте земельный участок значится как площадка для вождения

«Площадь участка 7,5 тысячи кв. м, начальная стоимость лота и размер ежегодной арендной платы — 6,1 млн рублей. Срок аренды территории — 7 лет и 4 месяца. Торги назначены на 3 августа», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Уточняется, что на кадастровой карте земельный участок значится как площадка для вождения. Часть площадки, отмечает издание, заросла травой и используется автошколами как тренировочный автодром для начинающих водителей.

Ранее мэрия Перми выставила на торги участок за Красавинским мостом на улице Калинина, з/у 102а. Информация о проведении торгов появилась на электронной торговой площадке городской администрации.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми выставили на торги право аренды земельного участка на бульваре Гагарина, 88а. Об этом говорится в документации к торгам городского департамента имущественных отношений. На кадастровой карте земельный участок значится как площадка для вождения «Площадь участка 7,5 тысячи кв. м, начальная стоимость лота и размер ежегодной арендной платы — 6,1 млн рублей. Срок аренды территории — 7 лет и 4 месяца. Торги назначены на 3 августа», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Уточняется, что на кадастровой карте земельный участок значится как площадка для вождения. Часть площадки, отмечает издание, заросла травой и используется автошколами как тренировочный автодром для начинающих водителей. Ранее мэрия Перми выставила на торги участок за Красавинским мостом на улице Калинина, з/у 102а. Информация о проведении торгов появилась на электронной торговой площадке городской администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...