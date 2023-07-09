09 июля 2023

Свердловские топ-чиновники устроили спор за доступ к Собянину. Фото

Заместитель свердловского губернатора перехватил у мэра Екатеринбурга право сопровождать Собянина
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин прилетел в Екатеринбург днем 10 июля Фото:

Внутри так называемого «тюменского» политического клана развернулся спор, кто будет сопровождать лидера — мэра Москвы Сергея Собянина — в его поездке в Екатеринбург на выставку «Иннопром». По данным URA.RU, изначально протокол областного правительства «прикрепил» к Собянину главу Екатеринбурга Алексея Орлова.

«Однако в последний момент это право у него перехватил кто-то из заместителей губернатора (Евгения Куйвашева, который на „Иннопроме“ сопровождает премьера РФ Михаила Мишустина — прим. ред.). При этом официальная формулировка — решение мэрии Москвы», — поделился источник агентства в кабмине.

Корреспондент URA.RU заметил Собянина в компании миллиардера Дмитрия Пумпянского и вице-губернатора Олега Чемезова. Вероятно, источник агентства имел в виду именно его.

Сергей Собянин прилетел в Екатеринбург днем 10 июля
Сергей Собянин прилетел в Екатеринбург днем 10 июля
Фото:

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Внутри так называемого «тюменского» политического клана развернулся спор, кто будет сопровождать лидера — мэра Москвы Сергея Собянина — в его поездке в Екатеринбург на выставку «Иннопром». По данным URA.RU, изначально протокол областного правительства «прикрепил» к Собянину главу Екатеринбурга Алексея Орлова. «Однако в последний момент это право у него перехватил кто-то из заместителей губернатора (Евгения Куйвашева, который на „Иннопроме“ сопровождает премьера РФ Михаила Мишустина — прим. ред.). При этом официальная формулировка — решение мэрии Москвы», — поделился источник агентства в кабмине. Корреспондент URA.RU заметил Собянина в компании миллиардера Дмитрия Пумпянского и вице-губернатора Олега Чемезова. Вероятно, источник агентства имел в виду именно его.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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