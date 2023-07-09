В Березниках пьяный мужчина насмерть забил троих собутыльников

Застолье переросло в драку и убийство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березниках Пермского края местного жителя обвиняют в тройном убийстве. По версии следствия, он забил до смерти двух мужчин и женщину, к которым пришел в гости.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своих знакомых, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, вооружившись неустановленным тупым твердым предметом, умышленно нанес двум мужчинам 1977 и 1989 г. р. и 31-летней женщине множественные удары по различным частям тела, от которых потерпевшие скончались на месте. Злоумышленник скрылся с места происшествия», — говорится на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Тела убитых спустя пять дней нашла хозяйка квартиры, которая и сообщила об этом силовикам. Подозреваемого задержали. На допросе он признался в преступлении.