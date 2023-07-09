09 июля 2023

В Березниках пьяный мужчина насмерть забил троих собутыльников

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Клипарт. Екатеринбург, алкоголизм, выпивка, граненый стакан, собутыльник
Застолье переросло в драку и убийство Фото:

В Березниках Пермского края местного жителя обвиняют в тройном убийстве. По версии следствия, он забил до смерти двух мужчин и женщину, к которым пришел в гости.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своих знакомых, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, вооружившись неустановленным тупым твердым предметом, умышленно нанес двум мужчинам 1977 и 1989 г. р. и 31-летней женщине множественные удары по различным частям тела, от которых потерпевшие скончались на месте. Злоумышленник скрылся с места происшествия», — говорится на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Тела убитых спустя пять дней нашла хозяйка квартиры, которая и сообщила об этом силовикам. Подозреваемого задержали. На допросе он признался в преступлении.

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В Березниках Пермского края местного жителя обвиняют в тройном убийстве. По версии следствия, он забил до смерти двух мужчин и женщину, к которым пришел в гости. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своих знакомых, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, вооружившись неустановленным тупым твердым предметом, умышленно нанес двум мужчинам 1977 и 1989 г. р. и 31-летней женщине множественные удары по различным частям тела, от которых потерпевшие скончались на месте. Злоумышленник скрылся с места происшествия», — говорится на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю. Тела убитых спустя пять дней нашла хозяйка квартиры, которая и сообщила об этом силовикам. Подозреваемого задержали. На допросе он признался в преступлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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